Η Apple φέρεται να οριστικοποιεί συμφωνία με την Google ώστε το νέο Siri να βασίζεται σε παραμετροποιημένη έκδοση του Gemini, του μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM, Large Language Model) της Google. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο για τίμημα περίπου 1 δισ. δολάρια τον χρόνο και μοντέλο 1,2 τρισ. παραμέτρων· οι οικονομικοί όροι και το ακριβές μέγεθος του μοντέλου δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από καμία πλευρά.

Στην πράξη, τα "απλά" αιτήματα θα εξυπηρετούνται από μοντέλα της Apple που εκτελούνται στη συσκευή ή στα δικά της κέντρα δεδομένων. Για πιο σύνθετες εργασίες—όπως μεγάλες περιλήψεις ή ερωτήματα με πλούσιο περιεχόμενο—το Siri θα καλεί παραλλαγή του Gemini που θα τρέχει στην υποδομή Private Cloud Compute (ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος) της Apple. Η εταιρεία προβάλλει ότι η διεπαφή χρήστη (UI) και οι ρυθμίσεις ιδιωτικότητας θα παραμένουν υπό δικό της έλεγχο, με στόχο τα προσωπικά δεδομένα να μην διαμοιράζονται εκτός του οικοσυστήματός της.

Η στρατηγική περιγράφει τη Google ως "προμηθευτή στο παρασκήνιο" και όχι ως εμφανή συνεργάτη. Το Siri θα παραμείνει προϊόν Apple, με την υποκείμενη τεχνολογία να παρέχεται από την Google εκεί όπου απαιτείται. Παράλληλα, αναφορές σημειώνουν ότι η Apple συνεχίζει την ανάπτυξη δικών της μοντέλων θεμελίωσης (foundation models) για μελλοντική αυτάρκεια, ώστε να μειώσει την εξάρτηση από τρίτους.

Το έργο φέρει εσωτερική κωδική ονομασία "Linwood" και στοχεύει σε διάθεση την άνοιξη του 2026, πιθανότατα μέσω ανοιξιάτικης έκδοσης του iOS (λειτουργικό σύστημα iPhone). Αν επαληθευτεί το χρονοδιάγραμμα, αναμένονται δοκιμαστικές εκδόσεις (beta) νωρίτερα, ώστε να αξιολογηθούν απόδοση, καθυστερήσεις και η πρακτική εφαρμογή των υποσχέσεων για προστασία ιδιωτικότητας.

Για τους χρήστες, η αλλαγή μπορεί να σημαίνει πιο "προσωποποιημένες" απαντήσεις και καλύτερη κατανόηση συμφραζομένων, χωρίς ορατή εμπλοκή υπηρεσιών Google. Για την αγορά, δείχνει μια Apple που επιλέγει πρακτική γέφυρα για να καλύψει τη καθυστέρηση στην τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τελειοποιεί τη δική της στοίβα. Το κρίσιμο στοίχημα είναι αν η τεχνική υλοποίηση θα στηρίξει στην πράξη τον ισχυρισμό ότι τα δεδομένα μένουν εντός της Apple—κάτι που θα απαιτήσει ανεξάρτητους ελέγχους και διαφάνεια στις λεπτομέρειες.

