Η εκπομπή «Ό,τι αξίζει» με την Ίνα Ταράντου την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, στις 15:00, ταξιδεύει με την ΕΡΤ1 στην Κίμωλο – το μικρό νησί με τη μεγάλη ψυχή, εκεί όπου ο χρόνος κυλά αργά και οι άνθρωποι ζουν απλά, αληθινά.

Ο Αυγουστής Γαλανός, νέος και ριζωμένος στον τόπο του, είναι ο οδηγός μας. Με την αλμύρα στα χέρια και την καρδιά στραμμένη στο φως, κρατά ζωντανή τη μνήμη της Κιμώλου μέσα από τη μαγειρική, τη δημιουργία και την αγάπη για τον τόπο. Πήρε το καΐκι του παππού του, του έδωσε πνοή και με αυτό πραγματοποιεί εκδρομές στην Κίμωλο και την Πολύαιγο.

Ο Φώτης Μαρινάκης, που βλέπει τον κόσμο μέσα από το φως. Στήνει σινεμά κάτω από τ’ αστέρια, φωτίζει τα σοκάκια και τις καρδιές των ανθρώπων. Με τη δράση των Κιμωλιστών, της ομάδας που ίδρυσε μαζί με φίλους, αποδεικνύει πώς η αγάπη για τον τόπο γίνεται πράξη.

Ο Πάνος Παρασκευόπουλος, Αθηναίος που ήρθε για διακοπές και έμεινε για μια ζωή, έχτισε ένα ξενοδοχείο «ησυχαστήριο», που δεν πληγώνει το τοπίο, αλλά το αγκαλιάζει. Μέσα από τη φιλοξενία ξαναβρήκε τον εαυτό του, ανακαλύπτοντας πως η αληθινή πολυτέλεια είναι η ηρεμία.

Ο Νίκος Βεντούρης, τεχνίτης της ψάθας και της ζωής, φτιάχνει στέγες, καλάθια και αναμνήσεις. Ανάμεσα στην Αθήνα και την Κίμωλο, μεγαλώνει τα παιδιά του μαθαίνοντάς τα πως η ομορφιά κρύβεται στη δημιουργία, στη φύση και στην αγάπη για ό,τι έχει ρίζες.

Ο Σπύρος Κοντολούρης, με το βιολί του, δίνει φωνή στη σιωπή. Με σεμνότητα και πάθος συνεχίζει μια μουσική παράδοση που ενώνει γενιές, παίζοντας όχι για το χειροκρότημα αλλά για την ψυχή του τόπου.

Ένα επεισόδιο γεμάτο φως, θάλασσα και ανθρώπους που επιλέγουν να μείνουν να δημιουργούν, να προσφέρουν, να αγαπούν. Γιατί στην Κίμωλο, το «ό,τι αξίζει» δεν βρίσκεται στο πολύ — αλλά στο αληθινό.

