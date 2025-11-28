Η δίκη που αφορά την υπόθεση revenge porn με θύμα την Ιωάννα Τούνη συνεχίζεται σήμερα, Παρασκευή 28/11. Στο εδώλιο βρίσκονται δύο άντρες – ανάμεσά τους και ο πρώην σύντροφός της – κατηγορούμενοι ότι κατέγραψαν χωρίς τη συγκατάθεσή της την ερωτική τους πράξη και ότι στη συνέχεια διέδωσαν το υλικό στο διαδίκτυο.Η Ιωάννα Τούνη έφτασε στο δικαστήριο λίγο πριν από τις 9 το πρωί και, εμφανώς φορτισμένη, έκανε δηλώσεις στις κάμερες. Ξέσπασε σε κλάματα, περιγράφοντας την ψυχολογική πίεση και τις δύσκολες στιγμές που ζει τα τελευταία χρόνια εξαιτίας αυτής της υπόθεσης.Αναλυτικά ανέφερε τα εξής:«Περιμένω οχτώ χρόνια δικαίωση. Είναι κάτι που το χρειάζεται η ψυχή μου. Την προηγούμενη φορά ήμουν η μοναδική μάρτυρας που έδωσε κατάθεση. Με προβληματίζει βαθιά το ότι, ενώ εγώ έχω υποστεί αυτόν τον διασυρμό για ένα βίντεο που τραβήχτηκε χωρίς τη θέλησή μου και βρέθηκε αναρτημένο σε κάθε μέσο στην Ελλάδα, βρέθηκα να απολογούμαι. Αν για κάτι τόσο ξεκάθαρο δεν έχω καταφέρει ακόμη να δικαιωθώ, αν μέχρι σήμερα υπάρχει το ερωτηματικό για το αν είμαι ο θύτης ή το θύμα, τότε πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς μια κοπέλα από την επαρχία, χωρίς οικονομικούς πόρους, που έχει υποστεί κάτι αντίστοιχο, μπορεί να βρει τη δύναμη να παλέψει.Όσο κι αν προσπαθώ να κάνω ότι δεν έχει συμβεί, κάθε μέρα μου το υπενθυμίζουν με υβριστικά σχόλια. Οτιδήποτε έχω καταφέρει μέχρι σήμερα επισκιάζεται από αυτό το βίντεο. Εύχομαι να μπορέσω να βάλω μια τελεία σε όλο αυτό. Έχει βιαστεί ο ψυχισμός μου. Ζητώ δικαιοσύνη για μένα.»Πηγή: tvnea.com