2025-11-14 19:26:34

Η Hellenic Train και η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) φέρνουν ακόμα πιο κοντά τη Θεσσαλονίκη με τη Σίνδο, ενισχύοντας τη σιδηροδρομική σύνδεση με μια νέα, γρήγορη και οικονομική υπηρεσία που πραγματοποιεί τη διαδρομή σε μόλις 11 λεπτά.Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, προστίθενται 6 νέα δρομολόγια ανά κατεύθυνση στα ήδη υπάρχοντα 11 μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σίνδου, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 17 sidirodromikanea

