Από τις 19 Νοεμβρίου τα νέα δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σίνδος Στο πανεπιστήμιο σε λιγότερο από…ακαδημαϊκό τέταρτο
2025-11-14 19:26:34
Η Hellenic Train και η Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) φέρνουν ακόμα πιο κοντά τη Θεσσαλονίκη με τη Σίνδο, ενισχύοντας τη σιδηροδρομική σύνδεση με μια νέα, γρήγορη και οικονομική υπηρεσία που πραγματοποιεί τη διαδρομή σε μόλις 11 λεπτά.Από την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, προστίθενται 6 νέα δρομολόγια ανά κατεύθυνση στα ήδη υπάρχοντα 11 μεταξύ Θεσσαλονίκης και Σίνδου, διαμορφώνοντας ένα σύνολο 17 sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟΤα κτίρια που έκλεψαν την παράσταση το 2025
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ