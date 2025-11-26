2025-11-26 09:21:59
Ο ΣΚΑΪ αναζητά νέους τρόπους να ενισχύσει την τηλεθέαση και, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος προχώρησε σε μια απρόσμενη κίνηση: επένδυσε σημαντικό ποσό για να αποκτήσει τα δικαιώματα του «Super Idol», του παλιού talent show που είχαμε παρακολουθήσει πριν από 15 χρόνια μέσα από τη συχνότητα του Mega.

Οι διεργασίες για το project βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και ήδη, για την παρουσίασή του, υπήρξε προσέγγιση στην Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Το όνομά της ήταν από τα πρώτα που εξετάστηκαν, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάτι οριστικό ή κλειδωμένο.

Η πιθανή επιστροφή του «Super Idol» δημιουργεί έντονη κινητικότητα στον χώρο της τηλεόρασης, με τον ΣΚΑΪ να ποντάρει στο ότι ένα γνώριμο format μπορεί να ξανακερδίσει το ενδιαφέρον του κοινού — αυτή τη φορά μέσα από μια νέα τηλεοπτική στέγη.



Πηγή: tvnea.com
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης σήμερα ζωντανά στο MEGA
Πειραματικό φάρμακο για την κοιλιοκάκη
Πειραματικό φάρμακο για την κοιλιοκάκη
