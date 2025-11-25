2025-11-25 11:44:54
Φωτογραφία για Σήμα κινδύνου από τους Ελευθεροεπαγγελματίες Παιδιάτρους για την κρίσιμη έλλειψη εμβολίων πνευμονιοκόκκου
Η νέα αναστάτωση στην εμβολιαστική αλυσίδα της χώρας αφορά αυτή τη φορά τα εμβόλια κατά του πνευμονιοκόκκου, ένα κρίσιμο όπλο για την προστασία βρεφών, μικρών παιδιών και ευπαθών ομάδων. 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνεχώς αυξανόμενες ελλείψεις, με επίκεντρο το ευρέως χρησιμοποιούμενο εμβόλιο Prevenar 20 και ζητά προσωρινή απαγόρευση εξαγωγών. Η κατάσταση έχει ήδη προκαλέσει καθυστερήσεις στον εμβολιασμό, ανησυχία στους γονείς και πιέσεις στο υγειονομικό σύστημα, εγείροντας επιτακτικά το ζήτημα της άμεσης παρέμβασης της Πολιτείας.

  

