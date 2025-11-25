2025-11-25 14:42:29
Συνεχίζονται οι υψηλές επιδόσεις για τη νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», που βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης και τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Το «Μια νύχτα μόνο» αναδείχθηκε πρώτο στην προτίμηση των τηλεθεατών στη ζώνη προβολής του, τόσο στο γενικό σύνολο με ποσοστό 19,6% όσο και στο δυναμικό κοινό 18-54 με 16,6%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό με τουλάχιστον 3,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Σε επιμέρους γυναικείο κοινό κατέγραψε ποσοστό 28,2% ενώ η κάλυψη της σειράς άγγιξε τους 1.436.000 τηλεθεατές.

Αξίζει να σημειωθεί, πως χθες η σειρά του MEGA σημείωσε την υψηλότερη τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό 18-54, μεταξύ όλων των προγραμμάτων της ελληνικής τηλεόρασης.  

Στο «Μια νύχτα μόνο» οι ζωές των ηρώων ανατρέπονται ολοκληρωτικά, καθώς οι επιθυμίες συγκρούονται με τους φόβους τους και τα πάθη μπλέκονται με τις ενοχές τους.





Πηγή: tvnea.com
