Φωτογραφία για Κίνας: 11 νεκροί, 2 τραυματίες όταν δοκιμαστικό τρένο με σεισμικό εξοπλισμό εισήλθε σε λάθος γραμμές
Έντεκα εργαζόμενοι στον σιδηρόδρομο σκοτώθηκαν και δύο άλλοι τραυματίστηκαν το πρωί της Πέμπτης σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στην επαρχία Γιουνάν της νότιας Κίνας.bhaskarenglish.inΤο ατύχημα σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό Luoyangzhen στην πόλη Kunming, όταν ένα δοκιμαστικό τρένο συγκρούστηκε απροσδόκητα με εργάτες που πραγματοποιούσαν συντήρηση σε ένα τμήμα της γραμμής με στροφή.Σύμφωνα με το sidirodromikanea
Κίνα: Τρένο έπεσε πάνω σε εργαζόμενους – Έντεκα νεκροί και δύο τραυματίες
