Φαίνεται πως η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να περάσει τα σύνορα της ελληνικής τηλεόρασης, καθώς το ενδιαφέρον για τη μεταφορά της ζωής και της πορείας της στη μικρή οθόνη μεγαλώνει – αυτή τη φορά σε… διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το «Εδώ TV» του Open, ομάδα από ισπανική εταιρεία παραγωγής βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα, ξεκινώντας την πρώτη φάση μιας εκτενούς έρευνας γύρω από τη διαδρομή της δημοσιογράφου. Το ταξίδι τους είχε ως σκοπό τη συγκέντρωση υλικού και μαρτυριών που θα αποτελέσουν τη βάση για μια σειρά η οποία προορίζεται για πλατφόρμες παγκόσμιας εμβέλειας, όπως το Netflix.

Η υπό ανάπτυξη παραγωγή φιλοδοξεί να αποτυπώσει τόσο την επαγγελματική εξέλιξη της Νικολούλη – από τα πρώτα της χρόνια ως νεαρή ρεπόρτερ μέχρι την ανάδειξή της σε μία από τις σημαντικότερες ερευνητικές δημοσιογράφους της ευρωπαϊκής τηλεόρασης – όσο και το πολύπλευρο έργο της.

Το ενδιαφέρον των Ισπανών δημιουργών θεωρείται απολύτως δικαιολογημένο, καθώς η πορεία της συνδυάζει μυστήριο, ένταση, κοινωνική προσφορά και εμπορική επιτυχία. Όλα αυτά συνθέτουν ένα υλικό με δυνατότητα να μετατραπεί σε σειρά υψηλής δραματικότητας και διεθνούς απήχησης.



Πηγή: tvnea.com
