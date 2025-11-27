Η κορύφωση της αγωνιστικής σεζόν ξεκινά από το Κατάρ, σε έναν αγώνα που μπορεί να γράψει ιστορία. Τα φώτα της Formula 1 ανάβουν στον 23ο αγώνα του πρωταθλήματος. Η δράση κορυφώνεται την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου, στις 18:00, ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ (https://www.antennaplus.gr) και σε μαγνητοσκόπηση στις 00:15 στον ΑΝΤ1.

Την Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου, και το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, οι λάτρεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού μπορούν να παρακολουθήσουν αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ τις ελεύθερες και κατατακτήριες δοκιμές, που θα καθορίσουν τη θέση κάθε οδηγού στο grid. Επίσης, ο αγώνας Sprint θα μεταδοθεί το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου στις 16:00 αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+. Παράλληλα, στο Κατάρ θα διεξαχθούν αγώνες Formula 2.

Οι κινητήρες ζεσταίνονται στο Κατάρ, καθώς η Formula 1 μπαίνει στην τελική της ευθεία!

Ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν έπιασε ήδη στη βαθμολογία τον Όσκαρ Πιάστρι και βρίσκεται σε απόσταση βολής από την κορυφή, ενόψει ενός Grand Prix που έχει επιπλέον βαθμούς λόγω του Sprint, ενώ ο Λάντο Νόρις βλέπει το όνειρο για το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα να πλησιάζει, έχοντας προβάδισμα 24 βαθμών από τους Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι, με μόλις 58 βαθμούς να απομένουν στη μάχη του τίτλου

. Το πρωτάθλημα θα κριθεί στους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς — Κατάρ και Άμπου Ντάμπι — καθώς και στο τελευταίο Sprint της σεζόν, που θα διεξαχθεί στη Λουσάιλ. Αν ο Νόρις καταφέρει να πάρει μόλις δύο βαθμούς περισσότερους από τον Πιάστρι και τον Φερστάπεν στο Grand Prix του Κατάρ, θα στεφθεί πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του.







Μετά τον διπλό μηδενισμό στο Λας Βέγκας, λόγω υπέρμετρης φθοράς του κατώτατου σημείου αναφοράς (το γνωστό «κόντρα πλακέ»), η McLaren θέλει να αφήσει πίσω τις αρνητικές εντυπώσεις. Η πίστα της Λουσάιλ στο Κατάρ ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου της, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια νικητής εκεί ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός συνεχίζει να κυνηγάει την πιο εντυπωσιακή ανατροπή στην ιστορία της F1 και με τη δυναμική που έχει δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθεί στο Αμπού Ντάμπι σε θέση ανάλογη με αυτή που βρέθηκε το 2021, όταν χρειάστηκε να περάσει στον τελευταίο γύρο τον Λιούις Χάμιλτον για να κατακτήσει το πρώτο από τα τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα.







To Κατάρ, μετά τον έκτακτο αγώνα το 2021 λόγω πανδημίας, επέστρεψε μόνιμα στη Formula 1, χάρη στο δεκαετές συμβόλαιο που υπεγράφη πέρυσι. Ο περσινός αγώνας έμεινε στην ιστορία, καθώς η ζέστη και η υγρασία, δοκίμασαν τα όρια των οδηγών, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά τον 3ο του τίτλο στον αγώνα Sprint. Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Λουσάιλ, μήκους 5,4 km (57 γύροι), είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τα ελαστικά. Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας (C1,C2, C3), σε αντίθεση με το Λας Βέγκας. Κατασκευασμένη το 2004, η πίστα είναι γνωστή στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς φιλοξενεί συχνά αγώνες μοτοσυκλετών. Η δεξιόστροφη διαδρομή περιλαμβάνει 16 στροφές μέσης και υψηλής ταχύτητας, ενώ η μεγάλη ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, μήκους άνω του 1 km, προσφέρεται για εντυπωσιακά προσπεράσματα. Η Λουσάιλ είναι ιδιαίτερα απαιτητική για τα ελαστικά. Για τον φετινό αγώνα, η Pirelli διαθέτει τις τρεις πιο σκληρές γόμες της γκάμας (C1, C2, C3), ενώ για λόγους ασφαλείας έχει αποφασιστεί κάθε σετ να χρησιμοποιείται το πολύ για 25 γύρους στον αγώνα. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν τουλάχιστον δύο αλλαγές ελαστικών. Καθώς πρόκειται για Σαββατοκύριακο με αγώνα Sprint, κάθε οδηγός θα έχει στη διάθεσή του 2 σετ σκληρής γόμας, 4 σετ μεσαίας γόμας και 6 σετ μαλακής γόμας.







Στην εκπομπή «Formula 1 Show», που ξεκινά στις 17:00, μία ώρα πριν την απευθείας μετάδοση του αγώνα, αποκλειστικά από το ΑΝΤ1+, ο απεσταλμένος στο Κατάρ, Πάνος Σεϊτανίδης, θα μεταφέρει το παρασκήνιο, το κλίμα από τα paddock και όσα δεν καταγράφουν οι κάμερες στον αγωνιστικό χώρο.

Θα παρακολουθήσουμε ακόμα αποκλειστική συνέντευξη του Ντέιβιντ Κούλθαρντ, τη συναρπαστική εμπειρία ενός hot lap με οδηγό τον Βάλτερι Μπότας, καθώς και τις δηλώσεις που έκαναν στην κάμερα του ΑΝΤ1 οι δεκάδες celebrities που παρέλασαν στο κόκκινο χαλί που είχε στηθεί στα paddock του Las Vegas.

Στην παρουσίαση της εκπομπής θα βρίσκεται ο Τάκης Πουρναράκης. Μαζί του θα είναι η Μαρία Θωμά και ο Κώστας Λεώνης. Στις μεταδόσεις θα βρίσκονται οι Μαρία Ανδρεάδη, Γιώργος Ανανίδας, Τάκης Πουρναράκης και Κώστας Λεώνης.

Με δεδομένο ότι στο Κατάρ μπορεί να κριθεί ο φετινός πρωταθλητής της Formula 1 ή η διαφορά να μειωθεί ακόμα περισσότερο ενόψει Αμπού Ντάμπι, σίγουρα πρόκειται για έναν από τους πιο συναρπαστικούς αγώνες Formula 1 των τελευταίων ετών. Η απάντηση θα δοθεί, την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, στις 18:00, στο 23ο Grand Prix του Κατάρ, που έρχεται ζωντανά, αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+ και σε μαγνητοσκόπηση στις 00:15 στον ΑΝΤ1. Λάβετε θέσεις!







Παράλληλα, μέσα από την ιστοσελίδα antenna.gr/f1 οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να ακούσουν το podcast «Καρό Σημαία» με τον Κώστα Ψάρρα και τον Πάνο Σεϊτανίδη, να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους για να διεκδικήσουν πλούσια δώρα στο «Formula 1 Trivia» και, φυσικά, να ενημερώνονται καθημερινά για όλα τα νέα της Formula 1, με ειδήσεις, βίντεο και έγκυρη αρθρογραφία.

Πηγή: tvnea.com