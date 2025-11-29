2025-11-29 13:06:35
Φωτογραφία για Ελεονώρα Μελέτη: «Για πρώτη φορά θα κινηθώ νομικά κατά συναδέλφων»
Η Ελεονώρα Μελέτη, παρουσιάστρια και ευρωβουλευτής, μίλησε στους δημοσιογράφους και κλήθηκε να τοποθετηθεί σχετικά με τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική», που της απέδωσε η Έλενα Ακρίτα σε ανάρτησή της.

«Έχω δουλέψει πολύ με τον εαυτό μου και δεν αφήνω να με επηρεάσουν τα αρνητικά σχόλια», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

 «Δεν έχω διαβάσει την ανάρτηση και δεν με ενδιαφέρει καθόλου το σχόλιό της. Για τον χαρακτηρισμό «τρανσφοβική», να ξέρετε, ότι εγώ θα κινηθώ για πρώτη φορά σε συναδέλφους νομικά.

Γιατί αν την έλεγα ως παρουσιάστρια μιας πρωινής εκπομπής, θα μπορούσα να αναλάβω την ευθύνη να σχολιαστώ για κάτι, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σχόλια και αντιδράσεις από αυτούς που δεν συμφωνούν.

Όταν όμως εγώ αυτή τη στιγμή κάνω ένα θεσμικό έργο και κρίνομαι ως ευρωβουλευτής, οφείλει ο δημοσιογράφος να ελέγξει μέσα από το θεσμικό μου έργο αν αυτός ο χαρακτηρισμός που μου αποδίδει είναι δίκαιος και σωστός.

Έχω υπογράψει περισσότερες από 108 τροπολογίες για τα τρανς άτομα και μια παράγραφο για την κατάργηση της τρανσφοβίας. Οπότε, εδώ έχουμε να κάνουμε συκοφαντική δυσφήμηση εσκεμμένη και με συγκεκριμένη πρόθεση. Λέει ψέματα ο τίτλος, είναι παραπλανητικός και λέει πράγματα που καταρρίπτονται από τη δημόσια θεσμική μου συμπεριφορά».

Πηγή: tvnea.com
