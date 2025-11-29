





Εντυπωσιακή ήταν η εικόνα στην prime time ζώνη, όπου η επιστροφή της αγαπημένης σειράς «Το Σόι Σου» σάρωσε τα ποσοστά τηλεθέασης. Το πρώτο επεισόδιο κατέγραψε 27,1%, ενώ το δεύτερο ανέβηκε ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στο εντυπωσιακό 29,8%, κατακτώντας με άνεση την κορυφή του πίνακα.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η ελληνική ταινία του Alpha με ποσοστό 16,4%, η οποία κινήθηκε ιδιαίτερα υψηλά στη ζώνη. Ακολούθησε το reality του ΣΚΑΪ «The Voice of Greece» με 14,4%, διατηρώντας σημαντική δυναμική στο νεανικό κοινό.

Στο Mega, η ελληνική ταινία συγκέντρωσε 10,7%, ενώ στο Star το πρόγραμμα της prime time ζώνης κινήθηκε στο 9,7%. Την ίδια στιγμή, το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1 σημείωσε 9,4%, ενώ η ελληνική ταινία του ΑΝΤ1 κατέγραψε 8,6%.

Το τοπίο στη late night ζώνη

Στη ζώνη μετά τα μεσάνυχτα, η μάχη παρέμεινε εξίσου ενδιαφέρουσα. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η εκπομπή «Φως στο Τούνελ» με 11,7%, επιβεβαιώνοντας την αφοσίωση του κοινού στο ερευνητικό πρόγραμμα.

Πολύ κοντά ακολούθησε η σειρά του ΣΚΑΪ «Στην Αγκαλιά του Φάνη», η οποία σημείωσε 11,4%, συνεχίζοντας σταθερά την ανοδική της πορεία.

Η εκπομπή του Alpha σημείωσε 8,4%, ενώ το τηλεπαιχνίδι «Don’t Forget the Lyrics» στον ΑΝΤ1 κινήθηκε χαμηλότερα, καταγράφοντας 4,6%.

Πηγή: tvnea.com