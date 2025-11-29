Ιδιαίτερα ανταγωνιστική αποδείχθηκε η απογευματινή ζώνη, με τα προγράμματα να δίνουν «μάχη» για την προτίμηση του δυναμικού κοινού. Στην πρώτη θέση του πίνακα βρέθηκε το τηλεπαιχνίδι «Deal» στον Alpha, το οποίο κατέγραψε εντυπωσιακό ποσοστό 20,3%, αφήνοντας σημαντική απόσταση από τους αντιπάλους του.

Ακολούθησαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» επίσης στον Alpha, οι οποίες σημείωσαν 17,3%, συνεχίζοντας την εξαιρετική τους πορεία και επιβεβαιώνοντας την ισχυρή τους σχέση με το κοινό.

Στην τρίτη θέση συναντάμε τον «Τροχό της Τύχης» στο Star με 15,6%, διατηρώντας σταθερή παρουσία στην απογευματινή ζώνη. Λίγο πιο κάτω, το ενημερωτικό μαγκαζίνο «Live News» στο Mega σημείωσε 12,7%, και το The Chase στο 11,8% .

Το «Ρουκ Ζουκ» στον ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 10,4%, ενώ την ίδια ώρα το «Cash or Trash» κινήθηκε στο 10,1%.

Στην επόμενη θέση, το «5x5 Celebrity» του ΑΝΤ1 κατέγραψε 8,5%, ενώ το πρόγραμμα «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» στον ΣΚΑΪ σημείωσε 6,9%.

Στην ΕΡΤ1, το δημοφιλές μαγκαζίνο «Στούντιο 4» συγκέντρωσε 6,2%, ενώ λίγο πιο πάνω βρέθηκε η ελληνική ταινία στον ΣΚΑΪ με 6%. Αντίστοιχα, οι «Καθαρές Κουβέντες» στο Open κατέγραψαν 5,9%.

Τέλος, η εκπομπή «Το ’Χουμε» στον ΣΚΑΪ έκλεισε τον πίνακα της απογευματινής ζώνης με 3%.

Η απογευματινή τηλεοπτική μάχη παραμένει έντονη, με τα ψυχαγωγικά και ενημερωτικά προγράμματα να διεκδικούν καθημερινά την προσοχή του κοινού, άλλοτε με μικρές και άλλοτε με σαφείς διαφορές που διαμορφώνουν το τηλεοπτικό τοπίο.

