Η νέα τηλεοπτική σεζόν ξεκίνησε και ο ανταγωνισμός στις ζώνες διαμορφώνεται ήδη με έντονο ενδιαφέρον.

Από τις πρωινές εκπομπές μέχρι την prime time, τα ποσοστά τηλεθέασης δείχνουν τις πρώτες τάσεις, αναδεικνύοντας τα προγράμματα που κέρδισαν το κοινό και εκείνα που χρειάζονται περισσότερη δυναμική.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.table-wrap { width: 100%; overflow-x: auto; margin: 20px 0; } .ratings-table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 15px; } .ratings-table th, .ratings-table td { border: 1px solid #ccc; padding: 10px; text-align: center; } .section-title { background: #000; color: #fff; padding: 12px; font-size: 18px; margin-top: 35px; font-weight: bold; text-align: center; }Πρωινή ενημερωτική ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση / 18-54 Κοινωνία Ώρα MegaMega20,8% Happy DayAlpha10,6% Ώρα ΕλλάδοςOpen11,6% ΣήμεραΣΚΑΪ9,7% Καλημέρα ΕλλάδαANT18,3% Νωρίς ΝωρίςΕΡΤ13,4%Πρωινές ψυχαγωγικές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση / 18-54 Super ΚατερίναAlpha16,2% ΠρωινόANT112,5% ΑταίριαστοιΣΚΑΪ7,8% BuongiornoMega7,5% 10 ΠαντούOpen7,1% Breakfast @ StarStar6,8% Πρωίαν Σε ΕίδονΕΡΤ13%Μεσημεριανές εκπομπέςΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση / 18-54 ΑποκαλύψειςANT114,5% Αλήθειες με τη ΖήναStar10,6% Live YouΣΚΑΪ6,7% Ώρα για ΨυχαγωγίαOpen4,2% Όπου Υπάρχει ΕλλάδαΣΚΑΪ3,5% Ποπ ΜαγειρικήΕΡΤ12,8%Απογευματινή ζώνηΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση / 18-54 DealAlpha20,3% Οικογενειακές ΙστορίεςAlpha17,3% Τροχός της ΤύχηςStar15,6% Live NewsMega12,7% The ChaseMega11,8% Ρουκ ΖουκANT110,4% Cash or TrashStar10,1% 5x5 CelebrityANT18,5% Διαχωρίζω τη Θέση μουΣΚΑΪ6,9% Ελληνική ΤαινίαΣΚΑΪ6% Στούντιο 4ΕΡΤ16,2% Καθαρές ΚουβέντεςOpen5,9% Το ’ΧουμεΣΚΑΪ3%Prime TimeΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση / 18-54 Το Σόι Σου (1ο επεισόδιο)Alpha27,1% Το Σόι Σου (2ο επεισόδιο)Alpha29,8% Ελληνική ταινίαAlpha16,4% The Voice of GreeceΣΚΑΪ14,4% Ελληνική ταινίαMega10,7% Ελληνική ταινίαStar9,7% Ποιος Θέλει να Γίνει ΕκατομμυριούχοςANT19,4% Ελληνική ταινίαANT18,6%Late NightΠρόγραμμαΚανάλιΤηλεθέαση / 18-54 Φως στο ΤούνελANT111,7% Στην Αγκαλιά του ΦάνηΣΚΑΪ11,4% AlphaAlpha8,4% Don’t Forget the LyricsANT14,6%Πηγή: tvnea.com