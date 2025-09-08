2025-09-08 11:03:19
Φωτογραφία για Αντώνης Κανάκης και ΑΝΤ1 σε τελικές διαπραγματεύσεις για τη νέα σεζόν - Τέλος το «πείραμα» με το ΜΑΚ TV
Ο Αντώνης Κανάκης βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεων με τον ΑΝΤ1 για τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθώς το προηγούμενο συμβόλαιο έχει λήξει και από τις αρχές Ιουλίου γίνονται διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συνεργασίας.

Σύμφωνα με τη Reallife, το ενδεχόμενο να συνεχιστεί το περσινό μοντέλο με παρουσία τόσο στον ΑΝΤ1 όσο και στο ΜΑΚ TV θεωρείται πλέον απίθανο. Το πείραμα με το «Ράδιο Αρβύλα» στις 20:00 στον ΑΝΤ1 και στη συνέχεια το «Βινύλιο» ζωντανά στις 23:00 στο ΜΑΚ TV αποδείχθηκε πολύ πιο απαιτητικό και εξαντλητικό από όσο αρχικά είχε υπολογιστεί, με αποτέλεσμα να απομακρύνεται αυτό το σχήμα.

Το βασικό ζήτημα που μένει να καθοριστεί είναι η συχνότητα και ο τρόπος προβολής των εκπομπών στον ΑΝΤ1. Η πλευρά του Κανάκη, όπως αναφέρει η ίδια πηγή, επιθυμεί να επιστρέψουν και οι τρεις εκπομπές: «Ράδιο Αρβύλα», «Boomers» και «Βινύλιο». Αν το τελευταίο δεν συνεχίσει στο ΜΑΚ TV, τότε η επόμενη λύση είναι να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, κάτι που ωστόσο απαιτεί προσεκτικό συντονισμό, αφού στο κανάλι θα προστεθούν και οι νέες εκπομπές του Πέτρου Κουσουλού και της Ζέτας Μακρυπούλια.

Οι συζητήσεις γίνονται σε καλό κλίμα και στόχος είναι να βρεθεί η «χρυσή τομή». Εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, οι «Ράδιο Αρβύλα» αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 στις αρχές Νοεμβρίου.

Πηγή: tvnea.com
