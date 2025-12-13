Όταν διαγράψεις αρχεία από μια μονάδα USB (flash drive), αυτά δεν πηγαίνουν στον “Κάδο Ανακύκλωσης”.

Αντίθετα, το λειτουργικό σύστημα απλώς θεωρεί τον χώρο που καταλάμβαναν ως «ελεύθερο», και τα δεδομένα παραμένουν στο USB μέχρι να αντικατασταθούν από καινούρια.

Αυτό σημαίνει πως υπάρχει πιθανότητα να τα επαναφέρεις, αρκεί να σταματήσεις να χρησιμοποιείς το USB άμεσα και να δράσεις πριν γραφτούν νέα δεδομένα.

Χρήση εντολών του συστήματος για ανάκτηση

Αν θέλεις να αποφύγεις εξωτερικά προγράμματα, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το ενσωματωμένο εργαλείο γραμμής εντολών (Command Prompt) στα Windows.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη σύνδεση του USB στον υπολογιστή, ανοίγεις το Command Prompt ως διαχειριστής και τρέχεις εντολές όπως chkdsk [γράμμα-USB]: /f για έλεγχο και διόρθωση προβλημάτων στο σύστημα αρχείων και attrib -H -R -S /S /D [γράμμα-USB]:*.* για να αποκαλύψεις αρχεία που μπορεί να είναι «κρυφά» ή να έχουν αλλοιωμένα attributes.

Με την ενέργεια αυτή, μπορεί να εμφανιστούν ξανά αρχεία που φαινόταν διαγραμμένα, ειδικά αν δεν έχουν ήδη αντικατασταθεί.

Διαβάστε περισσότερα: Πώς καταλαβαίνεις ότι μια USB θύρα έχει χαλάσει

Αν έχεις backup το πιο ασφαλές δίκτυ

Αν πριν τη διαγραφή είχες ενεργοποιήσει κάποιον μηχανισμό backup ή ιστορικό αρχείων (π.χ. μέσω της λειτουργίας “File History” των Windows) ή αν έχεις αποθηκευμένα τα δεδομένα κάπου αλλού (π.χ. σε εξωτερικό δίσκο ή cloud), τότε είναι πολύ πιθανό να ανακτήσεις τα αρχεία σου πλήρως — χωρίς να «πειράξεις» τη μονάδα USB ούτε να ρισκάρεις με εντολές.

Πότε δεν παίζει — Tι να προσέχεις

Αν από τη στιγμή της διαγραφής συνέχισες να χρησιμοποιείς το USB, να αποθηκεύεις νέα αρχεία ή να κάνεις formatting, τότε οι πιθανότητες ανάκτησης πέφτουν δραστικά, γιατί τα παλιά δεδομένα ενδέχεται να έχουν αντικατασταθεί.

Επιπλέον, αν το USB έχει υποστεί φυσική φθορά ή σοβαρή αλλοίωση του συστήματος αρχείων, ίσως να μην είναι δυνατή η ανάκτηση χωρίς ειδικό λογισμικό ή ακόμη και με αυτό.

Πρακτικές συμβουλές για να αυξήσεις τις πιθανότητες

Αμέσως μόλις καταλάβεις ότι έσβησες κάτι σημαντικό από USB, σταμάτα να το χρησιμοποιείς. Μη σώζεις νέα αρχεία σε αυτό, μη το μορφοποιείς, ούτε να το ανοίγεις χωρίς λόγο.

Σύνδεσέ το στον υπολογιστή, άνοιξε Command Prompt ως διαχειριστής και δοκίμασε πρώτα τις εντολές ανάκτησης (chkdsk, attrib). Αν αυτά δεν αποδώσουν, τότε είτε μπορείς να στραφείς σε λογισμικό ανάκτησης είτε, αν τα δεδομένα είναι πολύ κρίσιμα, να εξετάσεις την πιθανότητα επαγγελματικής ανάκτησης δεδομένων.

freegr

Freegr network blog- News about pc, technology.