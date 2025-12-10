2025-12-10 14:38:16

Σε μια πρωτοποριακή εξέλιξη για τον ευρωπαϊκό τουρισμό, η Eurostar και η Deutsche Bahn (DB) ανακοίνωσαν σχέδια για τη δημιουργία μιας απευθείας σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας μεταξύ του Λονδίνου και βασικών πόλεων της Γερμανίας, όπως η Κολωνία και η Φρανκφούρτη . travelandtourworld.comΑυτή η συνεργασία σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο στα ευρωπαϊκά ταξίδια, προσφέροντας στους sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ