





«Οι ανάγκες που ζητούν τη στήριξη όλων μας»

Λίγες μόνο ημέρες μας χωρίζουν από τον μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1, για τα παιδιά. Για περισσότερα από 35 χρόνια, ο ΑΝΤ1 βρίσκεται πάντα δίπλα στην ελληνική κοινωνία, ενημερώνοντας, ψυχαγωγώντας και εμπνέοντας τους τηλεθεατές. Με βαθιά πίστη στη δύναμη της αλληλεγγύης, έχει κάνει την ανθρώπινη προσφορά αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς του, μεταφέροντας ένα διαχρονικό μήνυμα ελπίδας και ανθρωπιάς.

Με την πεποίθηση ότι τα παιδιά είναι η πιο πολύτιμη υπόσχεση για το αύριο, ο ΑΝΤ1 αφιερώνει μια ολόκληρη ημέρα στα παιδιά που χρειάζονται στήριξη και φροντίδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ» μέσα από έναν Χριστουγεννιάτικο Τηλεμαραθώνιο Αλληλεγγύης για τα παιδιά. Μια μέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο την ενίσχυση του έργου των μη κερδοσκοπικών σωματείων Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Η Φλόγα και το Make-A-Wish Ελλάδος, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Από το πρωί έως τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές τους σε μια κοινή προσπάθεια για να προσφέρουμε όλοι μαζί ό,τι χρειάζονται τα παιδιά για να μεγαλώσουν με ασφάλεια, αγάπη και ελπίδα.

Αναλυτικά οι ανάγκες που ζητούν τη στήριξη όλων μας:







Δεσμός: Μέσω του Σωματείου, στοχεύουμε στο να καλύψουμε βασικές ανάγκες νοσοκομειακών μονάδων στην Παιδιατρική και Μαιευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου της Κεφαλονιάς, στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πατρών, Καραμανδάνειο.







ΕΛΙΖΑ: Επιδιώκουμε την κάλυψη των αναγκών προγραμμάτων πρόληψης και αντιμετώπισης της κακοποίησης παιδιών μέσω των Μονάδων Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών στο Νοσοκομείο Παίδων Π & Α. Κυριακού, στη Γ΄ Παιδιατρική Κλινική ΕΚΠΑ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, στην Παιδιατρική Κλινική ΔΠΘ, στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, στη Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και στην Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Πατρών στο ΠΓΝ Πατρών.

Παιδικά Χωριά SOS: Σκοπός μας είναι να διασφαλίσουμε την κάλυψη βασικών και λειτουργικών αναγκών στα σπίτια φιλοξενίας στη Βάρη, στην περιοχή Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης και στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης, που προσφέρουν ένα προστατευτικό και στοργικό οικογενειακό περιβάλλον σε παιδιά και νέους που έχουν στερηθεί τη γονική φροντίδα.

H Φλόγα: Προτεραιότητά μας είναι η κάλυψη της ετήσιας συντήρησης τεσσάρων σπιτιών φιλοξενίας - 3 στο Γουδί και 1 στον Χολαργό - τα οποία παρέχουν δυνατότητα φιλοξενίας και εξυπηρέτησης έως και 50 παιδιών με καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους, από όλη την Ελλάδα.

Make-A-Wish Ελλάδος: Επιδιώκουμε να εκπληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευχές παιδιών που αντιμετωπίζουν σοβαρές ασθένειες, αναγνωρίζοντας ότι κάθε ευχή αποτελεί πηγή δύναμης και κινήτρου.

Ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος Αλληλεγγύης του ΑΝΤ1 είναι ένα μήνυμα ότι κανένα παιδί δεν πρέπει να νιώθει μόνο. Με την υποστήριξη όλων μας, μπορούμε να γεμίσουμε τις καρδιές τους με ζεστασιά, χαμόγελο και όνειρα. Ας ανοίξουμε όλοι μαζί την αγκαλιά μας και ας προσφέρουμε για να νιώσουν όλα τα παιδιά ασφαλή, αγαπημένα και γεμάτα ελπίδα για το μέλλον.

Πηγή: tvnea.com