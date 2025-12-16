2025-12-16 20:44:49
Φωτογραφία για Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC 57 ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 57, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος.Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πως διαχειρίζομαι το λάχανο για περιτύλιγμα πάσχοντος σημείου.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πως διαχειρίζομαι το λάχανο για περιτύλιγμα πάσχοντος σημείου.
Από το εξαιρετικά μεγάλο στο απίστευτα μικρό
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Από το εξαιρετικά μεγάλο στο απίστευτα μικρό
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2026 ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ PC ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΩΝ RAM
ΑΚΡΙΒΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ 2026 ΟΙ ΦΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑ PC ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΝΗΜΩΝ RAM
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Αντίστροφη μέτρηση για τον πρώτο διαγωνισμό για κλιματισμό στους συρμούς του Μετρό - Τι αλλάζει στους συρμούς
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Hellenic Train: Το τρένο των ζημιών και ο εκτροχιασμός στις επενδύσεις
Κυρανάκης: Ρήτρα εξόδου από την Ελλάδα στην Hellenic Train σε περίπτωση μη αγοράς νέων τρένων
Κυρανάκης: Ρήτρα εξόδου από την Ελλάδα στην Hellenic Train σε περίπτωση μη αγοράς νέων τρένων
Hellenic Train : Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης ύστερα από σύγκρουση με ζώο - Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
Hellenic Train : Αμαξοστοιχία ακινητοποιήθηκε στην περιοχή της Ζάχαρης λόγω βλάβης ύστερα από σύγκρουση με ζώο - Πως θα αποζημιωθούν οι επιβάτες
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του ΠΦΣ στους τοπικούς συλλόγους
Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης του ΠΦΣ στους τοπικούς συλλόγους
Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
Μείωση των θανάτων από σιδηροδρομικές μεταφορές κατά 11% το 2024
Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Η γιορτή της Eurovision αρχίζει στην ΕΡΤ1 την Κυριακή 4 Ιανουαρίου
Προαστιακός: Λύνεται εκκρεμότητα επτά ετών - Έρχονται κλειστές πύλες στους σταθμούς
Προαστιακός: Λύνεται εκκρεμότητα επτά ετών - Έρχονται κλειστές πύλες στους σταθμούς
Μετατρέποντας ένα κλασικό σαλόνι σε μοντέρνο χώρο
Μετατρέποντας ένα κλασικό σαλόνι σε μοντέρνο χώρο