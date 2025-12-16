Hellenic Train : Η αμαξοστοιχία IC 57 ακινητοποιήθηκε στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος. Αποζημιώσεις στους επιβάτες.
2025-12-16 20:44:49
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία IC 57, που εκτελεί το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη–Αθήνα, ακινητοποιήθηκε στις 19:33 στην περιοχή του Δομοκού, λόγω τεχνικού προβλήματος.Στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη sidirodromikanea
