











Μιλάμε συχνά για το σπίτι ως χώρο. Για τη διακόσμηση, τη λειτουργικότητα, τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ πιο σπάνια, όμως, μιλάμε και σκεφτόμαστε για το πώς νιώθουμε μέσα σε αυτό. Κι όμως, το σπίτι είναι κάτι περισσότερο από τετραγωνικά, έπιπλα και επιλογές αισθητικής.Είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αλλάζει μαζί μας, ακόμα κι όταν δεν το παρατηρούμε.

Το σπίτι δεν μένει ποτέ πραγματικά ίδιο

Ακόμα κι αν δεν αλλάξει τίποτα ορατό, το σπίτι μεταμορφώνεται. Άλλες ανάγκες, άλλοι ρυθμοί, άλλες συνήθειες. Ένας χώρος που κάποτε μας εξυπηρετούσε απόλυτα, μπορεί ξαφνικά να μοιάζει «στενός» ή άβολος, χωρίς να υπάρχει σαφής λόγος. Δεν φταίει ο χώρος. Απλώς εξελισσόμαστε.

Δεν είναι όλα θέμα αισθητικής

Υπάρχουν σπίτια καλαίσθητα που δεν μας ξεκουράζουν και πιο απλά σπίτια που μας ηρεμούν αμέσως. Η αίσθηση άνεσης δεν εξαρτάται μόνο από το τι βλέπουμε, αλλά από το πώς κινούμαστε, πώς ζούμε και πώς νιώθουμε μέσα στον χώρο. Η λειτουργικότητα είναι προσωπική υπόθεση σε καμιά περίπτωση καθολικός κανόνας.

Οι χώροι κουβαλούν μνήμες

Το σπίτι κρατά στιγμές. Άλλες φωτεινές, άλλες βαριές. Υπάρχουν γωνιές που μας κάνουν να χαμογελάμε και άλλες που αποφεύγουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε. Αυτό δεν είναι κακό είναι ανθρώπινο. Μερικές φορές, μια μικρή αλλαγή αρκεί για να αλλάξει και η ενέργεια ενός χώρου.

Δεν χρειάζεται να λειτουργεί «τέλεια»

Τα σπίτια που μοιάζουν άψογα συχνά δεν είναι και τα πιο ζεστά. Λίγη ατέλεια, λίγη προσωπική «αταξία», λίγη ζωή, κάνουν τον χώρο πιο αληθινό. Το σπίτι δεν είναι έκθεμα, είναι το σκηνικό της καθημερινότητάς μας.





Το σπίτι είναι καθρέφτης μιας περιόδου ζωής

Δεν εκφράζει μόνο ποιοι είμαστε, αλλά και πότε είμαστε. Άλλο σπίτι έχουμε ανάγκη στα είκοσι, άλλο στα σαράντα. Κι αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Το να αποδεχτούμε ότι ο χώρος μας χρειάζεται προσαρμογή δεν σημαίνει αποτυχία, στην επιλογή του χώρου και της διαμόρφωσής του, σημαίνει εξέλιξη.

Ίσως το πιο σημαντικό που δεν σκεφτόμαστε συχνά είναι ότι το σπίτι δεν χρειάζεται απαραίτητα να ακολουθεί τάσεις, εικόνες περιοδικών ή προσδοκίες. Χρειάζεται προτίστως να μας "χωρά". Να μας εξυπηρετεί. Να μας ηρεμεί. Και όταν πάψει να το κάνει, έχουμε κάθε δικαίωμα να το αλλάξουμε, έστω και λίγο. Γιατί, τελικά, το σπίτι δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι αυτό που μας επιτρέπει να είμαστε.