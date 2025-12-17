Το Τέλος της Εποχής των Φθηνών ή έστω προσιτών Αναβαθμίσεων;

Εάν τον τελευταίο καιρό παρακολουθείτε τις τιμές RAM ή ψάχνετε για να αντικαταστήσετε τον δίσκο σας με έναν νέο NVMe μεγαλύτερης χωρητικότητας, πιθανότατα έχετε νιώσει ένα ελαφρύ σοκ. Αυτό που μέχρι πρότινος θεωρούνταν μια basic και οικονομική αναβάθμιση για τον υπολογιστή σας(και για την τσέπη σας), έχει μετατραπεί σε μια δυσάρεστη οικονομική πρόκληση.

Η εποχή των χαμηλών τιμών σε μνήμες και αποθηκευτικά μέσα είναι πλέον παρελθόν. Τί άλλαξε και σε τι οφείλεται αυτή η έκρηξη τιμών; Και γιατί οι ειδικοί της αγοράς προβλέπουν ότι αυτή η άνοδος δεν είναι ένας απλός, περαστικός κύκλος προσφοράς-ζήτησης;

Η απάντηση κρύβεται σε δύο γράμματα: AI.

Σε αυτό το άρθρο, θα αναλύσουμε τους βαθύτερους λόγους πίσω από την αύξηση τιμών σε SSD και RAM, εξετάζοντας πώς η ραγδαία εξάπλωση της Τεχνολογίας AI επηρεάζει άμεσα την τσέπη του μέσου καταναλωτή (PC Builders, Gamers, Οικιακοί χρήστες, ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις).

Πόσο μεγάλη είναι η Αύξηση στις Τιμές των DDR4, DDR5 και δίσκων SSD / NVMe;

Δεν μιλάμε απλώς για μια μικρή μεταβολή. Τα δεδομένα δείχνουν σαφή και απότομη ανοδική πορεία ειδικά στις νεότερες τεχνολογίες.

DDR4 RAM: Μπορεί οι AI υποδομές να μην χρησιμοποιούν DDR4, είναι όμως ακόμα απαραίτητες για τα πιο budget builds καθώς και για την αναβάθμιση υπολογιστών που «χτίστηκαν» πριν από 3-4 χρόνια. Από την άλλη οι κατασκευαστές έχουν μειώσει δραματικά την παραγωγή τους, οπότε ακολουθούν την ίδια ανεξέλεγκτη πορεία.

Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2025, αγόραζες Kingston 16GB DDR4 3200MHz με περίπου 35€ – 40€, ενώ τώρα πρέπει να δαπανήσεις 80€. Κάντε τον υπολογισμό…

DDR5 RAM: Ίδια ποσοστά αυξήσεων βλέπουμε και στις DDR5 μνήμες. Εδώ η ζήτηση είναι τεράστια. AI, απλοί χρήστες, gamers, επιχειρήσεις. Οι κατασκευαστές κλείνουν συμφωνίες με εταιρείες AI κι εμείς ψαχνόμαστε να βρούμε μνήμη για να φτιάξουμε ένα σύστημα.

Kingston 16GB DDR5 5200MHz με 45€ το καλοκαίρι του 2025. Μαντέψτε πόσα πρέπει να δώσεις τώρα. Η απάντηση απλή… πολλαπλασιάστε την παλιά τιμή για να βρείτε την τρέχουσα.

SSD & NVMe: Μετά τις χαμηλές τιμές του 2023–2024, όλοι οι κατασκευαστές μείωσαν την παραγωγή τους. Τώρα που η ζήτηση εκτοξεύθηκε, η παραγωγή δεν προλαβαίνει να καλύψει την ζήτηση. Το αποτέλεσμα;



Samsung EVO 870 1TB με περίπου 80€ – 90€ το καλοκαίρι, περίπου 120€ σήμερα. Τουλάχιστον καλύτερα από τις μνήμες..

Kingston NV2 1TB NVMe περίπου 55€ το καλοκαιράκι, 80€ σήμερα.

Οι 2 Βασικοί Λόγοι (AI-Driven) για την Έκρηξη των Τιμών σε RAM και SSD / NVMe

1. Η Αχόρταγη Ζήτηση του AI: Από τα Data Centers στον Καθημερινό Χρήστη

Ο κύριος ένοχος είναι η έκρηξη στην χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Παράγοντας Data Center: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί επενδύουν δισεκατομμύρια σε συστήματα AI Inference και Training, τα οποία απαιτούν τεράστιες ποσότητες HBM (High Bandwidth Memory) και μνήμες DDR5 για Server. Μπορεί αυτές οι μνήμες να είναι εξιδεικευμένες και να μην είναι αυτές που καταλήγουν στα PC μας, χρησιμοποιείται όμως κοινή πρώτη ύλη, εξοπλισμός και παραγωγική ικανότητα. Όταν η ζήτηση για τους Servers είναι πρωτοφανής, οι κατασκευαστές δίνουν προτεραιότητα στις γραμμές παραγωγής που θα καλύψουν το κομμάτι με το μεγαλύτερο περιθώριο κέρδους…Η Καθημερινή Χρήση AI: Ο πιο σημαντικός παράγοντας: Η ραγδαία αύξηση στη χρήση της τεχνολογίας του AI στην καθημερινότητά μας. «Πως φτιάχνω την τέλεια μακαρονάδα», «Του/Της έστειλα μήνυμα και δεν μου έχει απαντήσει ακόμα, μήπως με αποφεύγει?», «πάρε τη φωτογραφία μου και μετέτρεψέ με σε μηχανόβιο με κορμί φέτες». Πέρα από την πλάκα, δεν είναι μόνο αυτές οι περιπτώσεις. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε ένα generative tool, ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM), ή ακόμα και τα νέα AI-Enhanced λειτουργικά συστήματα, αυτό απαιτεί υπολογιστική ισχύ και αποθήκευση. Αυτή η διάχυτη χρήση του AI σε παγκόσμιο επίπεδο δημιουργεί μια τεράστια, δευτερογενή ζήτηση για αποθηκευτικό χώρο και μνήμες για να τρέξουν οι διαδικασίες, πιέζοντας τις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

2. Στρατηγική Στροφή Παραγωγής: Προτεραιότητα στο Υψηλό Περιθώριο Κέρδους

Αυτοί που δραστηριοποιούμαστε στον χώρο της τεχνολογίας & της πληροφορικής, γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι χρόνια τώρα οι τρεις μεγάλοι κατασκευαστές DRAM Chip (Samsung, Micron, SK Hynix), ουσιαστικά παίζουν μπαλίτσα μόνοι τους. Όταν η αγορά των servers προσφέρει κέρδη με ποσοστά που σε κάνουν να κουνάς το κεφάλι σου δεξιά κι αριστερά, είναι λογικό να στρέφουν την παραγωγή τους:

Από Consumer σε Enterprise: Οι κατασκευαστές δίνουν προτεραιότητα σε Enterprise SSDs και modules μνήμης για servers, όπου και η ζήτηση αλλά και τα περιθώρια κέρδους είναι πολύ υψηλότερα.Συνέπεια: Μειώνεται η διαθεσιμότητα των chips για τα καταναλωτικά προϊόντα, γεγονός που οδηγεί σε άμεση αύξηση τιμών στα ράφια των καταστημάτων.

Πώς διαμορφώνεται η εικόνα στο τέλος του 2025

Βλέπουμε ξεκάθαρα τα εξής:

Οι τιμές στις μνήμες έχουν ήδη αυξηθεί σε ποσοστό άνω του 60% και δεν δείχνουν σημάδια επιστροφής στα επίπεδα προηγούμενων ετών.Οι SSD υψηλών επιδόσεων είναι ακριβότεροι, ειδικά σε 1TB–2TB NVMe Gen4/Gen5.Η παραγωγή εξακολουθεί να πιέζεται.Η ζήτηση σε AI υποδομές παραμένει υψηλή.Οι τιμές είναι πιθανό να παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα και μέσα στο 2026.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι θα επιστρέψουμε γρήγορα στα χαμηλά που είχαμε συνηθίσει.

Συμπέρασμα: Η Νέα Πραγματικότητα της Αγοράς

Μέχρι να αυξηθεί ουσιαστικά η παγκόσμια παραγωγική ικανότητα, θα χρειαστεί να συνηθίσουμε το νέο τοπίο που έχει διαμορφωθεί. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Ότι οι αναβαθμίσεις θέλουν πλέον περισσότερη σκέψη: στοχευμένες επιλογές, έμφαση στην ποιότητα και μια ματιά στο μέλλον ώστε το σύστημα που χτίζουμε σήμερα να συνεχίσει να μας καλύπτει και αύριο. Αν θέλεις να δούμε μαζί τι αξίζει να αναβαθμίσεις και ποια εξαρτήματα έχουν ακόμη καλή σχέση τιμής – απόδοσης, μπορείς πάντα να ρίξεις μια ματιά στο PCNerds.gr ή να περάσεις μια βόλτα από το TECHbuddy, Αγίου Ανδρέου 195Β στην Πάτρα.

