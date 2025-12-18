2025-12-18 07:40:04

Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα βρίσκονται διαθέσιμες στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα (18/12) μετά τις 5 το απόγευμα-Oι πρώτοι που πληρώνονται, είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι και ειδικότερα οι συνταξιούχοι των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.eleftherostypos.grΤη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, Δημοσίου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, sidirodromikanea

