Συντάξεις Ιανουαρίου: «Ζεστό» χρήμα από σήμερα (18/12) - Τι ώρα μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
2025-12-18 07:40:04
Οι συντάξεις Ιανουαρίου θα βρίσκονται διαθέσιμες στους λογαριασμούς των δικαιούχων από σήμερα (18/12) μετά τις 5 το απόγευμα-Oι πρώτοι που πληρώνονται, είναι οι μη μισθωτοί συνταξιούχοι και ειδικότερα οι συνταξιούχοι των τέως ταμείων ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.eleftherostypos.grΤη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές των συνταξιούχων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΝΑΤ, Δημοσίου, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, sidirodromikanea
