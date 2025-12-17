Σήμερα, στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γράφτηκε μια καθαρή πολιτική νίκη με ξεκάθαρη υπογραφή: Ελεονώρα Μελέτη. Το ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών My Voice My Choice για την πρόσβαση σε ασφαλείς αμβλώσεις εγκρίθηκε με 358 ψήφους υπέρ. Και αυτό δεν ήταν ούτε αυτονόητο ούτε εύκολο.Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν εισηγήτρια για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και, ως συντονίστρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή FEMM, έπαιξε τον ρόλο-κλειδί: χωρίς τη δική της επιμονή, διαπραγμάτευση, δουλειά και πολιτική βούληση, το ψήφισμα δεν θα έφτανε ποτέ στην ολομέλεια. Και χωρίς το ΕΛΚ, τη μεγαλύτερη πολιτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλειοψηφία δεν υπάρχει.Κατά τη διαδρομή, η συμβολή της χλευάστηκε και από την αριστερά και από την ακροδεξιά. Σήμερα, η απάντηση ήρθε εκεί που μετράει: την αίθουσα της ολομέλειας.Η Ελεονώρα Μελέτη ξεκαθάρισε ότι αυτή η πρωτοβουλία δεν είναι ούτε «ναρκοπέδιο» της δεξιάς ούτε «παντιέρα» της αριστεράς. Όταν τα πάντα βάφονται κομματικά, κινδυνεύει να χαθεί η ουσία. Και εδώ η ουσία είναι μία: οι γυναίκες. «Τα γυναικεία δικαιώματα δεν ανήκουν στα κόμματα. Ανήκουν στις γυναίκες. Η αξιοπρέπεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πού γεννήθηκες. Η ασφάλεια δεν μπορεί να εξαρτάται από το πόσα χρήματα έχεις. Η υγειονομική φροντίδα δεν μπορεί να εξαρτάται από ιδεολογίες», δήλωσε η ευρωβουλευτής της ΝΔ από το βήμα της ολομέλειας.Το πραγματικό ερώτημα, όπως το έθεσε, είναι απλό και ξεκάθαρο: «Εμπιστευόμαστε τις γυναίκες; Όχι στα εύκολα. Όχι όταν είναι της μόδας. Αλλά όταν είναι δύσκολο. Όταν χρειάζεται. Στη δυσκολότερη στιγμή της ζωής μιας γυναίκας, η Ευρώπη δεν πρέπει να κρίνει. Πρέπει να εμπιστεύεται και να στηρίζει.»Η σημερινή έγκριση του ψηφίσματος είναι μια νίκη ουσίας και μια δικαίωση για όσους τόλμησαν να βάλουν τη συνεργασία και τον διάλογο πάνω από τα συνθήματα. Και σε αυτή τη νίκη, η συμβολή της Ελεονώρας Μελέτη ήταν καθοριστική.Πηγή: tvnea.com