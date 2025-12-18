





Στα δικαστήρια βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασελγείς πράξεις. Κατά την έξοδό του, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του Αλέξανδρο Παπαϊωαννίδη, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους.







«Εγώ μόνο μία δήλωση θα κάνω, ότι ό,τι έζησα και ό,τι είδα, το κατέθεσα στην ελληνική δικαιοσύνη. Δεν υπάρχει κάποιος σκοπός από πίσω, ούτε χρήματα ζήτησα, ούτε τίποτα. Πάρα μόνο ηθική δικαίωση. Είναι κάτι δύσκολο και κάτι πρωτόγνωρο. Να βγει η αλήθεια. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει.







Έγινε την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου. Ολοκλήρωσα κανονικά τη συνεργασία μου με τον Γιώργο Μαζωνάκη», ανέφερε ο καταγγέλλων.







Στην ερώτηση γιατί δεν έχει σβήσει τις δημοσιεύσεις που έχει κάνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής απάντησε:

«Η δουλειά μου είναι. Να σβήσω τη δουλειά μου; Είναι το βιογραφικό μου όμως».

Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης δήλωσε τα εξής:







«Καταρχάς, ουδέποτε υπήρξε – γιατί διάβασα και μία ανακοίνωση, για να θέσουμε τα πράγματα όπως είναι – ουδέποτε υπήρξε η οποιαδήποτε εκβίαση, για να είμαστε ξεκάθαροι, ούτε χρημάτων ούτε το οτιδήποτε άλλο. Από την πρώτη στιγμή δεν είναι τυχαίο που προβήκαμε σε μήνυση και όχι αγωγή. Σκοπός μας δεν είναι τα χρήματα, αλλά σκοπός του εντολέως μου είναι απλά η ηθική του δικαίωση και να φανερωθεί η αλήθεια.







Για ποιο λόγο έγινε αυτό εννιά ή οκτώ μήνες μετά; Να μην ξεχνάμε και να μην είναι κοντή η μνήμη μας. Άλλοι κατέθεσαν γεγονότα μετά από πέντε και δέκα χρόνια και βρήκαν τη δικαίωση. Όχι στο οκτάμηνο που ήρθε και κατέθεσε τα πράγματα, όντας εξαρτώμενος από εργασιακό περιβάλλον.







Δεν έχει περάσει ούτε καν οκτάμηνο από αυτά τα οποία έχει αναφέρει. Και όλα τα υπόλοιπα αναφέρονται και σε επίπεδο μηνύσεως και θα επιβεβαιωθούν και με τους μάρτυρες και με τα έγγραφα τα οποία προσκομίζουμε.







Δεν υπάρχει ούτε εκβίαση, ούτε επιχειρηματίες από πίσω, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Είναι κρίμα να συνδυάζουμε την καταγγελία οποιουδήποτε ανθρώπου – που είναι τραγουδιστής, εργαζόμενος σε συγκεκριμένους χώρους – με εντελώς διαφορετικά γεγονότα. Είναι απλά: αυτό που θέλει, είναι τη δικαίωση και έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

