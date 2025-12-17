2025-12-17 13:19:06

Σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γιορτάζει τα γενέθλιά του, και ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να του στείλει τις ευχές του «αέρα» του Πρωινού.



Μάλιστα, ο παρουσιαστής δεν δίστασε να τον καλέσει με βιντεοκλήση, ώστε όλοι στο πλατό να του ευχηθούν τα καλύτερα.



Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε άμεσα στην κλήση και έδειξε ότι παρακολουθούσε την εκπομπή!



«Έχει περάσει η σχέση μας σε άλλο επίπεδο πλέον. Το βράδυ θα βγουμε οι δυο μας», του είπε ο Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε:



«Φαντάσου τι θα γίνει αν μου κάνει και δεύτερο φαγητό»!.



«Είμαι 52 και χαίρομα πάρα πολύ», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και σε κλίμα χαράς και συμφιλίωσης, οι δύο παρουσιαστές έδωσαν ραντεβού για τη Δευτέρα στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.



«Μήπως είναι πιο ωραίο να είμαστε τσακωμένοι; Πρέπει κάτι να λένε και να γράφουν», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας μετά την κλήση.



