2025-12-17 13:19:06
Φωτογραφία για Γιώργος Λιάγκας: Πήρε βιντεοκλήση τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον «αέρα»
Σήμερα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου γιορτάζει τα γενέθλιά του, και ο Γιώργος Λιάγκας θέλησε να του στείλει τις ευχές του «αέρα» του Πρωινού.

Μάλιστα, ο παρουσιαστής δεν δίστασε να τον καλέσει με βιντεοκλήση, ώστε όλοι στο πλατό να του ευχηθούν τα καλύτερα.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε άμεσα στην κλήση και έδειξε ότι παρακολουθούσε την εκπομπή!

«Έχει περάσει η σχέση μας σε άλλο επίπεδο πλέον. Το βράδυ θα βγουμε οι δυο μας», του είπε ο Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε:

«Φαντάσου τι θα γίνει αν μου κάνει και δεύτερο φαγητό»!.

«Είμαι 52 και χαίρομα πάρα πολύ», αποκάλυψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και σε κλίμα χαράς και συμφιλίωσης, οι δύο παρουσιαστές έδωσαν ραντεβού για τη Δευτέρα στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1.

«Μήπως είναι πιο ωραίο να είμαστε τσακωμένοι; Πρέπει κάτι να λένε και να γράφουν», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας μετά την κλήση.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Buongiorno για γνωστό τραγουδιστή:: Επιλέγουν να μην το παίξουν αλλά τελικά το παίζουν...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το MCP Warrior κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο...
Ο Γιώργος Αγγελόπουλος με το MCP Warrior κάνει πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο...
Γιώργος Λιάγκας: «Τουλάχιστον δύο άντρες θα καταγγείλουν πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια»
Γιώργος Λιάγκας: «Τουλάχιστον δύο άντρες θα καταγγείλουν πασίγνωστο τραγουδιστή για ασέλγεια»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Porto Leone: Ο Βούλγαρης διακόπτει ξαφνικά και απροειδοποίητα τον αρραβώνα της Αγγελικής με τον Γρηγόρη !
Porto Leone: Ο Βούλγαρης διακόπτει ξαφνικά και απροειδοποίητα τον αρραβώνα της Αγγελικής με τον Γρηγόρη !
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
MCP Warrior: Έρχεται στον ΑΝΤ1+ με τον Γιώργος Αγγελόπουλο - Πότε κάνει πρεμιέρα;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Hellenic Train: Με καθυστέρηση 87 λεπτών η αμαξοστοιχία 1205 του Προαστιακού
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 17/12/2025: Εργασίες ημέρας
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Clawback 2024: Ρύθμιση σε δόσεις των οφειλόμενων ποσών φαρμακευτικών εταιρειών προς τον ΕΟΠΥΥ
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
Τέλος το εισιτήριο στα ΜΜΜ - Έτσι θα μετακινείστε με το κινητό
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;
«Παιχνίδια Εκδίκησης»: Τι θα δούμε στο σημερινό επεισόδιο;