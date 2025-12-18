2025-12-18 14:03:11
Φωτογραφία για Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά αναβάθμιση της στρατιωτικής Σένγκεν και των υποδομών για ταχεία κινητικότητα των στρατευμάτων
Όπως σημειώνει το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν την ταχύτερη δυνατή εισαγωγή του «στρατιωτικού Σένγκεν» – την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων για την κυκλοφορία στρατευμάτων και εξοπλισμού σε ολόκληρη την ΕΕ – καθώς και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, των δρόμων, των σηράγγων, των γεφυρών και άλλων υποδομών, με έμφαση στην ανατολική πλευρά της sidirodromikanea
