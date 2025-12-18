2025-12-18 14:03:11

Όπως σημειώνει το Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΤα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζήτησαν την ταχύτερη δυνατή εισαγωγή του «στρατιωτικού Σένγκεν» – την κατάργηση των εσωτερικών συνόρων για την κυκλοφορία στρατευμάτων και εξοπλισμού σε ολόκληρη την ΕΕ – καθώς και τον εκσυγχρονισμό των σιδηροδρόμων, των δρόμων, των σηράγγων, των γεφυρών και άλλων υποδομών, με έμφαση στην ανατολική πλευρά της sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ