 Αυτό το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 22:00, η #Παρέα επιστρέφει με το β’ μέρος μιας ξεχωριστής εκπομπής που συγκέντρωσε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, γιορτάζοντας μια διαδρομή 30 χρόνων ελληνικής δισκογραφίας. Στο επίκεντρο αυτής της γιορτής βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαρμενίτης, διευθυντής της GEA, του αστικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού συλλογικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών.

Ο Γιώργος Κουβαράς φιλοξενεί στο στούντιο τους Γιώργο Ανδρέου, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Δάντη, Νατάσα Θεοδωρίδου, Κώστα Λειβαδά, Kώστα Μακεδόνα, Μαντώ, Φοίβο Τασσόπουλο, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μανώλη Φάμελλο, Μάριο Φραγκούλη, ενώ στην Παρέα μιλούν από… απόσταση οι Νίκος Αλιάγας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Άννα Βίσση, Καίτη Γαρμπή, Ναταλία Γερμανού, Φοίβος Δεληβοριάς, Μίλτος Καρατζάς, Λάκης Λαζόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, Έλενα Παπαρίζου, Γιάννης Πετρίδης, Αντώνης Ρέμος και Ηλίας Φιλίππου.

Μια δυνατή παρέα που δύσκολα συνυπάρχει σε μια τηλεοπτική εκπομπή, με χιούμορ, ιστορίες και τραγούδια που καθόρισαν την πορεία τους.

Η #Παρέα στήνει μια γιορτή με αγαπημένα τραγούδια που ερμηνεύουν εξαιρετικά μεγάλοι καλλιτέχνες.

Από την #Παρέα δεν λείπουν και οι στενοί συνεργάτες του Δημήτρη Γιαρμενίτη. Ο παραγωγός Γιάννης Δουλάμης, ο παραγωγός και στιχουργός Γιάννης Δόξας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Πολυχρονίου, ο μουσικός και παραγωγός Θύμιος Παπαδόπουλος και η γλυκιά έκπληξη της εκπομπής Στέλιος Παρλιάρος.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου το δεύτερο μέρος αυτής της πολύ ξεχωριστής παρέας!



Πηγή: tvnea.com
