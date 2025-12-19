2025-12-19 08:24:32
Φωτογραφία για Το εορταστικό Ρουκ Ζουκ έρχεται στο Σάββατο στον ΑΝΤ1



 Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 21:00, η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται εκλεκτούς ηθοποιούς που όλοι ή σχεδόν όλοι κάτι κρύβουν και όλοι ή σχεδόν όλοι ψάχνουν 3 εκατομμύρια ευρώ!

Οι πρωταγωνιστές της πιο απρόβλεπτης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 «ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΤΕΡΑ;» έρχονται στο εορταστικό «ROUK ZOUK», κάνουν πολλή φασαρία και παίζουν για καλό σκοπό, για τη στήριξη του Σωματείου ΔΕΣΜΟΣ και του Συλλόγου Φλόγα.

Στη μία πλευρά του στούντιο, βρίσκεται η ομάδα «BELIEVABLE» με τους Ηλία Βαλάση, Κωνσταντίνο Λιάρο, Θεανώ Κλάδη, Χρήστο Γαβριηλίδη και Μιχάλη Μιχαλακίδη. Απέναντί τους, είναι οι «UNBELIEVABLE» με τους Θάνο Μπίρκο, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Νίκη Λάμη, Αμαλία Νίνου, Φωτεινή Παπαχριστοπούλου και Έλενα Μεγγρέλη.

Ετοιμαστείτε για μία απολαυστική βραδιά με τον Θάνο Μπίρκο να παραδέχεται πως στο σπίτι του παίζει πάρα πολύ ROUK ZOUK, τον Ηλία Βαλάση και τη Ζέτα να θυμούνται τα… παλιά και τον Κωνσταντίνο Λιάρο να κάνει τα πάντα για να… «βγει» το επεισόδιο «ατίθασο»

. Όταν η Έλενα Μεγγρέλη παίζει συμβαίνουν όλα τα… unbelievable, ενώ η κουβέντα παίρνει φωτιά όταν ο Χρήστος Γαβριηλίδης μιλάει για το γούρικο εσώρουχό του. Η Θεανώ Κλάδη δεν φοβάται να τα «βάλει» με τον Δάσκαλο για κάτι κέρατα, ο Μιχάλης Μιχαλακίδης αποδεικνύεται άσσος στην παντομίμα, της Κωνσταντίνας Μιχαήλ της κάνουν προξενιό, ενώ η Νίκη Λάμη δεν παρατήρησε ότι κάποια, κάπου, κάποτε έβγαλε τα ακουστικά της. Τέλος, η Αμαλία Νίνου το παλεύει πολύ για την ομάδα της και η Φωτεινή Παπαχριστοπούλου δίνει ένα μοναδικό tip σε όλους μας!

Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρωθεί από τη βραδιά, εντάσσεται στην πρωτοβουλία του ΑΝΤ1 για τα παιδιά, ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ.

«ROUK ZOUK» - ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΗΝ ΖΕΤΑ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑ: ΣΑΒΒΑΤΟ 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00





Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2027, ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2029
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΥΡΩ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟ 2027, ΠΛΗΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟ 2029
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού δίνουν ραντεβού στην #Παρέα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού τραγουδιού δίνουν ραντεβού στην #Παρέα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«ΑΝΤ1 Είμαστε ένα»: Τα 2 ηχηρά ονόματα στο τραπέζι για guest στον τηλεμαραθώνιος
«ΑΝΤ1 Είμαστε ένα»: Τα 2 ηχηρά ονόματα στο τραπέζι για guest στον τηλεμαραθώνιος
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
Αλλαγές προγράμματος ΑΝΤ1 - Επιστρέφει το Κωνσταντίνου και Ελένης -Τι ώρα θα παίζει;
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Η Χριστουγεννιάτικη εκδοχή του «VINYΛΙΟΥ» απόψε στον ΑΝΤ1
Είμαστε Ένα: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο
Είμαστε Ένα: Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον Χριστουγεννιάτικο τηλεμαραθώνιο
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
Αλλάζει μέρα ξανά το «Don’t Forget The Lyrics του ΑΝΤ1
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κηφισιά «Θωρακίζεται» με ιστορία: Η σημασία της δωρεάς έξι αιωνόβιων ελαιόδεντρων από την ΟΣΕ
Η Κηφισιά «Θωρακίζεται» με ιστορία: Η σημασία της δωρεάς έξι αιωνόβιων ελαιόδεντρων από την ΟΣΕ
Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS στην πλησιέστερη απόσταση από τη Γη
Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS στην πλησιέστερη απόσταση από τη Γη
Αυτοφαγία – η βιολογική διαδικασία, που αναδεικνύει την κομψότητα και την ευφυΐα του ανθρώπινου σώματος.
Αυτοφαγία – η βιολογική διαδικασία, που αναδεικνύει την κομψότητα και την ευφυΐα του ανθρώπινου σώματος.
Hellenic train: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.
Hellenic train: Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος.
Hellenic Train : Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές
Hellenic Train : Διεκόπη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος λόγω πυρκαγιάς κοντά στις γραμμές