





Στην πρώτη θέση του πίνακα τηλεθέασης για την prime time ζώνη βρέθηκε το The Voice of Greece του ΣΚΑΪ, σημειώνοντας 20,8% και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

Στον ΑΝΤ1, το τηλεπαιχνίδι Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος; συγκέντρωσε 12,2%, ενώ οι Τρομεροί Γονείς του Alpha περιορίστηκαν στο 10,4%. Στο ίδιο κανάλι, το Άκης Food Tour κινήθηκε στο 9,7%.

Χαμηλότερες επιδόσεις εμφάνισαν οι επαναλήψεις του νέου κύκλου επεισοδίων της σειράς Το Σόι Σου στον Alpha. Η πρώτη ώρα κινήθηκε στο 10,6%, με τη δεύτερη να ανεβαίνει στο 12,8%, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να ξεχωρίσουν απέναντι στον ισχυρό ανταγωνισμό της ζώνης. Ίσως τα νέα επεισόδια να μην έπεισαν και πολύ τους τηλεθεατές αν θυμηθούμε τα νούμερα που έκαναν οι επαναλήψεις άλλων κύκλων.

Στο Mega, η ελληνική ταινία σημείωσε 8,9%, ενώ η επανάληψη του Aλ τσαντίρι νιούζ κατέγραψε 10%.

Στον αντίποδα, η εκπομπή #Παρέα στην ΕΡΤ1 συνέχισε να σημειώνει απογοητευτικές επιδόσεις, περιοριζόμενη μόλις στο 1,7%. Μάλιστα, σε ένα τέταρτο σημείωσε το εξαιρετικά χαμηλό 0,4%.

