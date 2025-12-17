Σε ρυθμούς απόλυτης κινητοποίησης κινείται ο ΑΝΤ1 ενόψει του μεγάλου τηλεμαραθωνίου αγάπης «ΑΝΤ1 Είμαστε ένα - Χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος για τα παιδιά », που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, με τις δωρεές να κατευθύνονται σε ιδρύματα που στηρίζουν παιδιά.Τον συντονισμό και την επιμέλεια της δράσης έχει αναλάβει ο Βαγγέλης Περρής, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιεί συνεχείς συσκέψεις με τους συνεργάτες του στα Σπάτα, προκειμένου να οργανωθεί με ακρίβεια ένα σύνθετο τηλεοπτικό εγχείρημα που θα απλωθεί σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΑΝΤ1 έχει αποφασίσει να ανοίξει σημαντικά τον κύκλο των προσώπων που θα συμμετάσχουν στον τηλεμαραθώνιο. Πέρα από τα στελέχη και τους παρουσιαστές του σταθμού, στο πλάνο βρίσκονται και άνθρωποι που μπορεί να μην ανήκουν σήμερα στο δυναμικό του καναλιού, έχουν όμως συνδεθεί έντονα με την ιστορία και την ταυτότητά του.Οι συμμετοχές θα έχουν πολλαπλές μορφές: βιντεοσκοπημένα μηνύματα, ζωντανές παρεμβάσεις στις εκπομπές της ημέρας, αλλά και φυσική παρουσία στο στούντιο. Η κορύφωση του τηλεμαραθωνίου θα έρθει το βράδυ, με κεντρικό παρουσιαστή τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο οποίος θα φιλοξενήσει στο πλατό τον Γιώργο Λιάγκα, ενώ νωρίτερα θα συνδεθεί ζωντανά με το «Πρωινό».Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι στο τραπέζι των συζητήσεων έχουν πέσει δύο ηχηρά ονόματα, τα οποία σημάδεψαν την ιστορία της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 και όχι μόνο. Η Ρούλα Κορομηλά και η Ελένη Μενεγάκη βρίσκονται ψηλά στη λίστα των προσώπων που εξετάζονται για συμμετοχή, με την εμπειρία και τη διαδρομή τους να θεωρούνται ιδανικές για μια τηλεοπτική δράση με έντονο κοινωνικό και συναισθηματικό αποτύπωμα.Τι αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΑΝΤ1Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου του σταθμού, ο τηλεμαραθώνιος «ΑΝΤ1 Είμαστε ένα» αποτελεί μια ενιαία τηλεοπτική πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, μέσα από την οποία ο ΑΝΤ1 ενώνει δυνάμεις με τους τηλεθεατές, τους ανθρώπους της τηλεόρασης και τους συνεργάτες του, με κοινό στόχο τη στήριξη παιδιών που το έχουν ανάγκη.Ο σταθμός δίνει έμφαση στο μήνυμα της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη ημέρα δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική μετάδοση, αλλά μια ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για όλους. Ολόκληρο το πρόγραμμα της ημέρας θα είναι προσαρμοσμένο στο πνεύμα του τηλεμαραθωνίου, με ειδικές αναφορές, παρεμβάσεις και δράσεις.Όσα ακόμη βρίσκονται στο πλάνοΠληροφορίες αναφέρουν ότι:ο τηλεμαραθώνιος θα «τρέχει» οριζόντια σε όλες τις ζώνες του προγράμματος,θα υπάρξει έντονη παρουσία μηνυμάτων κοινωνικής ευαισθητοποίησης,η βραδινή εκπομπή θα λειτουργήσει ως το συναισθηματικό και τηλεοπτικό αποκορύφωμα της ημέρας,στόχος του ΑΝΤ1 είναι να δώσει έμφαση όχι στα νούμερα, αλλά στο μήνυμα και τη συμμετοχή του κόσμου.Ο τηλεμαραθώνιος «ΑΝΤ1 Είμαστε ένα» φιλοδοξεί να αποτελέσει μια τηλεοπτική ημέρα με ουσιαστικό περιεχόμενο, όπου το πρόγραμμα, τα πρόσωπα και οι τηλεθεατές θα συναντηθούν γύρω από έναν κοινό σκοπό.Πηγή: tvnea.com