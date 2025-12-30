2025-12-30 08:19:20
Η Hellenic Train ενημερώνει ότι η αμαξοστοιχία 1301, που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο – Πειραιάς, ενεπλάκη κοντά στον Σ.Σ. Λιοσίων σε περιστατικό παράσυρσης πεζού, ο οποίος, σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, διέσχισε κάθετα τη σιδηροδρομική γραμμή σε κλειστό και περιφραγμένο τμήμα του δικτύου.Ο συρμός παραμένει στο σημείο, σε ουδέτερη ζώνη (χωρίς ηλεκτροδότηση), ενώ στο σημείο βρίσκονται η sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟTO ANDROID ΜΕ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡΗΣΤΗ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ