2025-12-29 23:56:59
Φωτογραφία για Απίστευτο μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας 785 χιλιομέτρων με κόστος 22,9 δισεκατομμυρίων λιρών
Το σχέδιο έχει ως στόχο να διευκολύνει τις μεταφορές και να ενισχύσει τον περιφερειακό τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα.Ένα τεράστιο έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας στη Μέση Ανατολή έλαβε σημαντική ώθηση. Το υπουργικό συμβούλιο της Σαουδικής Αραβίας ενέκρινε το σχέδιο, το οποίο θα ήθελε το βασίλειο με το Κατάρ. express.co.ukΟι υποστηρικτές έχουν δηλώσει ότι θα υποστηρίξει τις sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Με special επεισόδιο του «The Voice of Greece» η αλλαγή χρόνου στον ΣΚΑΪ - Αυτοί θα εμφανιστούν στην σκηνή
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Με special επεισόδιο του «The Voice of Greece» η αλλαγή χρόνου στον ΣΚΑΪ - Αυτοί θα εμφανιστούν στην σκηνή
Αυτό είναι ίσως το πιο άνετο τρένο σε όλη την Ιαπωνία χάρη στα ποδόλουτρα με θερμές πηγές που διαθέτει!
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αυτό είναι ίσως το πιο άνετο τρένο σε όλη την Ιαπωνία χάρη στα ποδόλουτρα με θερμές πηγές που διαθέτει!
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κίνα: Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας έφτασε τα 50.000 χιλιόμετρα
Κίνα: Ο σιδηρόδρομος υψηλής ταχύτητας έφτασε τα 50.000 χιλιόμετρα
Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο
Αιγυπτος: Οι εργαζόμενοι ξεκινούν την τοποθέτηση γραμμών για το μεγα-έργο σιδηροδρόμων υψηλής ταχύτητας που θα συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη Μεσόγειο
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών Σιδηροδρόμων: Η Διοίκηση «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος ΜΑΕ» οφείλει άμεσα να αναλάβει τις ευθύνες της.
Σε επιβάτη τρένου προσφέρθηκε αποζημίωση 10.000 λιρών για 18λεπτη καθυστέρηση τρένου!
Σε επιβάτη τρένου προσφέρθηκε αποζημίωση 10.000 λιρών για 18λεπτη καθυστέρηση τρένου!
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη
Η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας της Eurostar με τη Γερμανία θα μεταμορφώσει τον τουρισμό και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ – Τι αποφασίστηκε
Συνάντηση αντιπροσωπείας της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με τον Πρόεδρο του ΕΟΦ – Τι αποφασίστηκε
Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026
Δωρεάν Αστρονομικό Αλμανάκ 2026
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
«Ανάρτηση της Ετήσιας Βεβαίωσης Παρακρατήσεων στην πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ — Έκδοση των τιμολογίων προς ΕΟΠΥΥ από το νέο έτος, μετά την ανακοίνωση από τον ΕΟΠΥΥ του νέου ΑΔΑ για 2026 »
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ALPHA: Σταθερά πρώτη το 2025, με ποιότητα που κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού
ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ALPHA: Σταθερά πρώτη το 2025, με ποιότητα που κερδίζει την εμπιστοσύνη του κοινού
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ "LONG PLAY": Έρχεται στον ΣΚΑΪ 4/1