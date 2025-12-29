2025-12-29 22:55:56
Φωτογραφία για Αυτό είναι ίσως το πιο άνετο τρένο σε όλη την Ιαπωνία χάρη στα ποδόλουτρα με θερμές πηγές που διαθέτει!
Το τρένο για την παράξενη πόλη όνσεν σάς δίνει μια γεύση από την ιαπωνική κουλτούρα κολύμβησης πριν καν φτάσετε στον προορισμό σας .soranews24.comΈνα από τα πιο ζεστά πράγματα που συμβαίνουν στην Ιαπωνία τον χειμώνα είναι όταν οι σιδηροδρομικές εταιρείες ανάβουν τις θερμάστρες κάτω από τα καθίσματα των τρένων. Το να φυσάει ζεστός αέρας στις γάμπες σου είναι τόσο ωραίο που μερικές φορές σχεδόν δεν sidirodromikanea
