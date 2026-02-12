2026-02-12 19:51:05

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από την Πέμπτη 19.02.2026 και μέχρι την Τρίτη 31.03.2026 αναστέλλονται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα θα υποκατασταθούν από sidirodromikanea

