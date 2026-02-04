2026-02-04 13:28:35
Φωτογραφία για Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου: Νέα ψηφιακή «κοινότητα» ογκολογικών ασθενών και νέες υποδομές
Σε μια κίνηση που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό της παρακολούθησης και της θεραπείας των ογκολογικών ασθενών, το Υπουργείο Υγείας αναμένεται να θέσει σε δημόσια διαβούλευση εντός των επόμενων δέκα ημερών ένα νέο νομοσχέδιο.

Κεντρικός πυλώνας του νέου νομοσχεδίου, που μπαίνει στη μάχη για την καταπολέμηση του καρκίνου, είναι η μετεξέλιξη του Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών σε εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα, με σκοπό τη δημιουργία μιας άμεσης γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ ασθενών και ιατρικού προσωπικού.

Η μετάβαση από τον παραδοσιακό ηλεκτρονικό φάκελο σε μια εύχρηστη εφαρμογή δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αλλά μια προσπάθεια δημιουργίας μιας «ψηφιακής κοινότητας».

Εντός της κοινότητας αυτής, οι ασθενείς θα μπορούν να μοιράζονται εμπειρίες, ενώ οι γιατροί θα έχουν τη δυνατότητα για ταχύτερη ανταλλαγή διαγνωστικών εξετάσεων και τη διεξαγωγή ψηφιακών ογκολογικών συμβουλίων, μια πρακτική που ήδη εφαρμόζεται στα ογκολογικά νοσοκομεία από το περασμένο καλοκαίρι.

