Γ. Μαρινάκης για υποδομές στην Κρήτη: Η ανάπτυξη των ΜΜΜ είναι ο μόνος δρόμος για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων
2026-02-10 07:31:46
Η δήλωση του δημάρχου Ρεθύμνης μετά την ανοικτή εκδήλωση διαλόγου για το μέλλον των υποδομών του νησιού με επίκεντρο την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μέσου Σταθερής Τροχιάς.flashnews.grΟ Πρόεδρος της Π.Ε.Δ. Κρήτης, Δήμαρχος Ρεθύμνης κ. Γιώργης Χ. Μαρινάκης, ήταν σήμερα συντονιστής στην ανοικτή εκδήλωση διαλόγου για το μέλλον των υποδομών του νησιού με επίκεντρο την αναγκαιότητα ανάπτυξης Μέσου Σταθερής sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ