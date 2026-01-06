Στην κορυφή της τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η οποία κατέγραψε 10,1% και διατήρησε το προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων προγραμμάτων.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6,2%, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο σημείωσε 5,4%. Ακολούθησε το «Live You» με 5,2%, κινούμενο σε παρόμοια επίπεδα τηλεθέασης.

Στην τελευταία θέση του πίνακα κινήθηκε η «Ποπ Μαγειρική – 8ος κύκλος», που σημείωσε 4,3%.

Η μεσημεριανή ζώνη παρουσίασε ξεκάθαρο νικητή, με τις υπόλοιπες εκπομπές να κινούνται σε χαμηλότερα αλλά κοντινά μεταξύ τους ποσοστά.

Πηγή: tvnea.com