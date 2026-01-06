2026-01-06 10:15:20
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» – καθαρό προβάδισμα στον ανταγωνισμό

 



Στην κορυφή της τηλεθέασης στη μεσημεριανή ζώνη βρέθηκε η εκπομπή «Αποκαλύψεις», η οποία κατέγραψε 10,1% και διατήρησε το προβάδισμα έναντι των υπόλοιπων προγραμμάτων.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6,2%, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», το οποίο σημείωσε 5,4%. Ακολούθησε το «Live You» με 5,2%, κινούμενο σε παρόμοια επίπεδα τηλεθέασης.

Στην τελευταία θέση του πίνακα κινήθηκε η «Ποπ Μαγειρική – 8ος κύκλος», που σημείωσε 4,3%.

Η μεσημεριανή ζώνη παρουσίασε ξεκάθαρο νικητή, με τις υπόλοιπες εκπομπές να κινούνται σε χαμηλότερα αλλά κοντινά μεταξύ τους ποσοστά.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στις υποδομές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Επενδύσεις 10 δισ. ευρώ στις υποδομές
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Στην κορυφή το «Live News»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τηλεθέαση απογευματινής ζώνης: Στην κορυφή το «Live News»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Prime time ζώνη: Πρωτιά για το «Το Σόι σου» – ισχυρές επιδόσεις για σειρές και επαναλήψεις
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – ισχυρή παρουσία για Alpha
Πρωινή ενημέρωση: Πρωτιά για την «Κοινωνία Ώρα MEGA» – ισχυρή παρουσία για Alpha
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» στην πρώτη εκπομπή του χρόνου
Πρωινή ψυχαγωγία: Πρωτιά για «Το Πρωινό» στην πρώτη εκπομπή του χρόνου
Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»
Πρωινή ζώνη Σαββατοκύριακου: Πρωτιά για το «Καλημέρα»
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυνατές επιδόσεις για σειρές και ψυχαγωγία – πρωτιά για το «Εξελίξεις Τώρα»
Μεσημεριανή & απογευματινή ζώνη: Δυνατές επιδόσεις για σειρές και ψυχαγωγία – πρωτιά για το «Εξελίξεις Τώρα»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σιδηροδρομικό ταξίδι, Παρισιού-Καππαδοκίας για γερά πορτοφόλια
Σιδηροδρομικό ταξίδι, Παρισιού-Καππαδοκίας για γερά πορτοφόλια
Ο ιταλικός όμιλος Arsenale εξαγόρασε την εταιρεία πολυτελών τρένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
Ο ιταλικός όμιλος Arsenale εξαγόρασε την εταιρεία πολυτελών τρένων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Smartphones ΤΟ 2026
ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ Smartphones ΤΟ 2026
Ενημέρωση σχετικά με τη βλάβη στον δημοτικό φωτισμό του Βασιλόπουλου.
Ενημέρωση σχετικά με τη βλάβη στον δημοτικό φωτισμό του Βασιλόπουλου.
Οι συμβάσεις τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού της Alstom φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δύο περιοχές
Οι συμβάσεις τροχαίου σιδηροδρομικού υλικού της Alstom φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δύο περιοχές