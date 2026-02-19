2026-02-19 08:00:22
Φωτογραφία για Επανέρχονται οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Σεβίλλης μετά τον εκτροχιασμό του Adamuz
Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και νότιας Ισπανίας έχουν επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των επισκευών υποδομών και των ελέγχων ασφαλείας στον κύριο διάδρομο προς την Ανδαλουσία. Τα τρένα Renfe, Iryo και OuiGo λειτουργούν πλέον κατά μήκος της διαδρομής.railway-news.comΗ ισπανική κρατική εταιρεία Renfe επιβεβαίωσε ότι τα δρομολόγια επαναλήφθηκαν την Τρίτη, αφού sidirodromikanea
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών σε 50.000 συνταξιούχους - Ποιους αφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Πληρωμές αναδρομικών σε 50.000 συνταξιούχους - Ποιους αφορά [πίνακες]
Αγγλία: Σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιεί αρπακτικά πουλιά για να αποτρέψει τα περιστέρια!
Αγγλία: Σιδηροδρομικός σταθμός χρησιμοποιεί αρπακτικά πουλιά για να αποτρέψει τα περιστέρια!
