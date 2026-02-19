2026-02-19 08:00:22

Οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και νότιας Ισπανίας έχουν επαναλειτουργήσει μετά την ολοκλήρωση των επισκευών υποδομών και των ελέγχων ασφαλείας στον κύριο διάδρομο προς την Ανδαλουσία. Τα τρένα Renfe, Iryo και OuiGo λειτουργούν πλέον κατά μήκος της διαδρομής.railway-news.comΗ ισπανική κρατική εταιρεία Renfe επιβεβαίωσε ότι τα δρομολόγια επαναλήφθηκαν την Τρίτη, αφού sidirodromikanea

