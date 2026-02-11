2026-02-11 21:34:51

Η Ουγγαρία «ωφελείται σε μεγάλο βαθμό» από τη συνεργασία της με την Κίνα, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πέτερ Σιγιάρτο στη Βουδαπέστη την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή του με τον Κινέζο ομόλογό του Γουάνγκ Γι.dailynewshungary.comΟ Σιγιάρτο αναγνώρισε τον «εξαιρετικά σημαντικό ρόλο» της Κίνας στη διαμόρφωση της νέας παγκόσμιας τάξης και δήλωσε ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση sidirodromikanea

