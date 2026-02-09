2026-02-09 06:46:08
Οι Εργατικοί θα καταθέσουν νομοθεσία για τη μείωση του ελάχιστου ορίου ηλικίας για τους μηχανοδηγούς τρένων στα 18 έτη στη Βουλή των Κοινοτήτων αυτή την εβδομάδα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν ότι λιγότερο από το 3% των οδηγών στους σιδηροδρόμους της Μεγάλης Βρετανίας είναι κάτω των 30 ετών.theguardian.comΗ κυβέρνηση προωθεί τις προτάσεις της για την πρόσληψη εφήβων , μειώνοντας το ελάχιστο όριο sidirodromikanea
