2026-01-07 08:19:49
Φωτογραφία για Συντάξεις: Οι νέες επικουρικές για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα [πίνακες]
Επικουρικές συντάξεις από 160 ευρώ ως 401 ευρώ θα πάρουν οι ασφαλισμένοι του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που σκοπεύουν να συνταξιοδοτηθούν εντός του 2026, με 33 ως 40 έτη ασφάλισης.Κώστας Κατίκοςeleftherostypos.grΤα νέα ποσά υπολογίζονται με βάση με τις αποδοχές των ασφαλισμένων για δύο περιόδους (2002-2014 και 2015-2026), τα έτη ασφάλισης ως το 2014 και τις εισφορές που καταβάλλουν μετά το sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΤΑ chatbot ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΦΙΛΟΙ Ή ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΤΑ chatbot ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΜΕ ΤΕΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΦΙΛΟΙ Ή ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ
Παράδοξη απογύμνωση: Σε υποθερμία και ισχαιμικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος του Πυροσβέστη στο Μπέλες
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
"Παράδοξη απογύμνωση": Σε υποθερμία και ισχαιμικό επεισόδιο οφείλεται ο θάνατος του Πυροσβέστη στο Μπέλες
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Η Κίνα σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας κατά 19% έως το 2030, εν μέσω παγκόσμιας κυριαρχίας στον τομέα.
Η Κίνα σχεδιάζει επέκταση των σιδηροδρομικών γραμμών υψηλής ταχύτητας κατά 19% έως το 2030, εν μέσω παγκόσμιας κυριαρχίας στον τομέα.
Συντάξεις: Ποιοι φεύγουν πριν τα 62, ποιοι συνεχίζουν να δουλεύουν – Οι 6 κατηγορίες, τα όρια.
Συντάξεις: Ποιοι φεύγουν πριν τα 62, ποιοι συνεχίζουν να δουλεύουν – Οι 6 κατηγορίες, τα όρια.
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Οι προϋποθέσεις για έξοδο με 25ετία, 35ετία και 37ετία [πίνακες]
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν από το Δημόσιο πριν από τα 62 - Οι προϋποθέσεις για έξοδο με 25ετία, 35ετία και 37ετία [πίνακες]
Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 - Ποιοι βγαίνουν από 58,5 ως 61,6 ετών και ποιοι στα 62-65 (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)
Συντάξεις: Τα νέα όρια ηλικίας για σύνταξη από το 2026 - Ποιοι βγαίνουν από 58,5 ως 61,6 ετών και ποιοι στα 62-65 (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)
Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται οι αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά [πίνακες]
Συντάξεις: Πώς υπολογίζονται οι αυξήσεις για 671.586 συνταξιούχους με προσωπική διαφορά [πίνακες]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ράγες… στο Λιμάνι
Ράγες… στο Λιμάνι
Η αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου στην διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο
Η αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου στην διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο
Παγωμένο κύμα ψύχους πλήττει εκτάσεις της Ευρώπης, διαταράσσοντας τα ταξίδια
Παγωμένο κύμα ψύχους πλήττει εκτάσεις της Ευρώπης, διαταράσσοντας τα ταξίδια
Σήμερον τα φώτα… στον Μύτικα (φωτογραφίες και video).
Σήμερον τα φώτα… στον Μύτικα (φωτογραφίες και video).
Η Νότια Κορέα αναπτύσσει τεχνολογία τρένων υψηλής ταχύτητας 370 χλμ./ώρα
Η Νότια Κορέα αναπτύσσει τεχνολογία τρένων υψηλής ταχύτητας 370 χλμ./ώρα