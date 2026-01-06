2026-01-06 17:54:32
Φωτογραφία για Η αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου στην διακοπή της εκπομπής Πρωινό Σαββατοκύριακο



Η πρωινή εκπομπή του Mega «Buongiorno», το πρωί της Τρίτης 6 Ιανουαρίου, μετέδωσε την αντίδραση του Πέτρου Κωστόπουλου. Ο ίδιος, που τη φετινή σεζόν στάθηκε στο πλευρό της παρουσιάστριας στην εκπομπή του Σαββατοκύριακου, φάνηκε ιδιαίτερα επηρεασμένος, καθώς τα δυσάρεστα νέα δεν άφησαν περιθώρια για θετική στάση.

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, αποκάλυψε κατά την διάρκεια του σχετικού ρεπορτάζ ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν είχε ενημερωθεί για τις τελευταίες εξελίξεις της εκπομπής του ΑΝΤ1. Πιο αναλυτικά, είπε χαρακτηριστικά: «Με έπιασες αδιάβαστο. Από εσένα το μαθαίνω, βλέπω με τον γιο μου το «Heat». Από την ώρα που με πήρες έσκασαν 10 τηλέφωνα. Δεν με έχουν πάρει από το κανάλι. Μου ήρθε κάπως… Σήμερα είχα τη στενοχώρια μου με τον Παπαδάκη. Πριν μία εβδομάδα τρώγαμε σε διπλανά τραπέζια και γελούσαμε», ήταν τα λόγια του όταν άκουσε για το πρόωρο τέλος της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σχολίασε στη συνέχεια: «Επειδή ξέρω τον Πέτρο και τα μηνύματά του, ξέρω ότι δεν του άρεσε, του ήρθε κάπως…».



Πηγή: tvnea.com
