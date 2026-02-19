2026-02-19 19:56:09

Ο κρατικός σιδηρόδρομος της Γερμανίας, Deutsche Bahn , ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να μειώσει περίπου 6.000 θέσεις εργασίας στη θυγατρική του στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων, DB Cargo, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της κερδοφορίας και μείωσης της εξάρτησης από την κρατική στήριξη.newscentraltv.comΣε μια ανάρτηση ιστολογίου, η εταιρεία ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση «προβλέπει sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ