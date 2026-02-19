2026-02-19 19:56:09
Φωτογραφία για Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι θα περικόψουν 6.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών
Ο κρατικός σιδηρόδρομος της Γερμανίας, Deutsche Bahn , ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σχεδιάζει να μειώσει περίπου 6.000 θέσεις εργασίας στη θυγατρική του στον τομέα των μεταφορών εμπορευμάτων, DB Cargo, στο πλαίσιο των προσπαθειών βελτίωσης της κερδοφορίας και μείωσης της εξάρτησης από την κρατική στήριξη.newscentraltv.comΣε μια ανάρτηση ιστολογίου, η εταιρεία ανέφερε ότι η αναδιάρθρωση «προβλέπει sidirodromikanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ -Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Η ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ -Γραφει ο Αρης Μπιτσωρης
Το πρώτο εμπορευματικό τρένο αναχώρησε από τον διάδρομο Κίνα — Κιργιστάν — Ουζμπεκιστάν — Τατζικιστάν
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Το πρώτο εμπορευματικό τρένο αναχώρησε από τον διάδρομο Κίνα — Κιργιστάν — Ουζμπεκιστάν — Τατζικιστάν
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρόσκληση – γνωστοποίηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις του Δήμου Ξηρομέρου.
Πρόσκληση – γνωστοποίηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε έντεκα (11) θέσεις του Δήμου Ξηρομέρου.
Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
Προκήρυξη 33 θέσεων Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών στην Σιδηρόδρομοι Ελλάδος (ΟΣΕ) – Άνοιγμα σε έμπειρα στελέχη από Ελλάδα και εξωτερικό
Ο Κυρανάκης αναζητά έμπειρα στελέχη για διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ.
Ο Κυρανάκης αναζητά έμπειρα στελέχη για διευθυντικές θέσεις στον ΟΣΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί εναρμονισμένες προδιαγραφές για την κοινοποίηση δεδομένων σιδηροδρομικών μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί εναρμονισμένες προδιαγραφές για την κοινοποίηση δεδομένων σιδηροδρομικών μεταφορών
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
Sing for Greece 2026: Κλείδωσαν οι πρώτες θέσεις εμφάνισης του μεγάλου Τελικού
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μυστηριώδης γιατρός σε τρένο σώζει τη ζωή επιβάτη. Η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ τον έσωσε!
Μυστηριώδης γιατρός σε τρένο σώζει τη ζωή επιβάτη. Η έγκαιρη ΚΑΡΠΑ τον έσωσε!
Το φαρμακείο στη νέα ψηφιακή εποχή: Πλήρης διαχείριση και ασφάλεια με το SmartPharmaSys
Το φαρμακείο στη νέα ψηφιακή εποχή: Πλήρης διαχείριση και ασφάλεια με το SmartPharmaSys
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (18/2/2026)
Ένταση στο «Πρωινό»: Τάσος Τεργιάκης για Άρια Καλύβα, Happy Day και αμήχανη στιχομυθία Λιάγκα – Καμπούρη
Ένταση στο «Πρωινό»: Τάσος Τεργιάκης για Άρια Καλύβα, Happy Day και αμήχανη στιχομυθία Λιάγκα – Καμπούρη
Σε συζητήσεις με το STAR η Μπέττυ Μαγγίρα - Αναλαμβάνει πρωινή εκπομπή;
Σε συζητήσεις με το STAR η Μπέττυ Μαγγίρα - Αναλαμβάνει πρωινή εκπομπή;