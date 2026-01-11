greece-salonikia

" Μην κάνουμε όμως χάρη στον Πούτιν να προχωρήσουμε ανοργάνωτα "την εκτίμηση ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ανοίξει ξανά τον διάλογο με τη Ρωσία, εξέφρασε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, προσθέτοντας ότι είναι πάντως πολύ νωρίς για συζητήσεις περί αναβίωσης της G8 - με την επιστροφή της Ρωσίας.Η Μελόνι είπε, συγκεκριμένα, ότι συμφωνεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πρόσφατα κάλεσε την Ευρώπη να συνεργαστεί με τη Μόσχα καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία."Νομίζω ότι ο Μακρόν έχει δίκιο σε αυτό. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα η Ευρώπη να μιλήσει και με τη Ρωσία", είπε στην παραδοσιακή συνέντευξη Τύπου της Πρωτοχρονιάς."Επειδή αν η Ευρώπη αποφασίσει να συμμετάσχει σε αυτή τη φάση των διαπραγματεύσεων μιλώντας μόνο με μία από τις δύο πλευρές, φοβάμαι ότι στο τέλος η θετική συμβολή που μπορεί να έχει θα είναι περιορισμένη", υμπλήρωεΗ Μελόνι ανέφερε ακόμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διορίσει έναν απεσταλμένο για να ασχοληθεί απευθείας με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και να αποφύγει τη σύγχυση."Αν κάναμε το λάθος να αποφασίσουμε, αφενός, να ανοίξουμε ξανά τον διάλογο με τη Ρωσία και, αφετέρου, να προχωρήσουμε με ανοργάνωτο τρόπο, θα κάναμε χάρη στον Πούτιν", τόνισε. "Είχαμε αυτό το πρόβλημα από την αρχή. Πάρα πολλές φωνές μιλούν (...)", σχολίασε.Μεταξύ των προτάσεων που υπέβαλαν οι ΗΠΑ τον Νοέμβριο ήταν η επανεισδοχή της Ρωσίας στην ομάδα των πιο πλούσιων εθνών, αναβιώνοντας την G8. Η Μελόνι δήλωσε ότι είναι "απολύτως πρόωρες" οι όποιες συζητήσεις για αυτό.Επανέλαβε επίσης ότι η Ιταλία δεν έχει καμία πρόθεση να στείλει στρατεύματα στην Ουκρανία για να βοηθήσει στην εγγύηση οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.