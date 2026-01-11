2026-01-11 10:04:52
Φωτογραφία για Τέμπη: Αίτημα για μεταφορά της δίκης για το δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη
 

Αίτημα για να μεταφερθεί η μεγάλη και κεντρική δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών στη Θεσσαλονίκη ή τουλάχιστον επικουρικά στην Αθήνα, υπέβαλε η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος οικογενειών θυμάτων, όπως η ίδια επιχειρηματολόγησε σε δηλώσεις της έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου διεξάγεται από το πρωί της Παρασκευής, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας η δίκη των Τεμπών για το βιντεοληπτικό υλικό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Ειδικότερα όπως μεταδίδει το onlarissa.gr, η Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου δήλωσε πως: ”Πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που δεν θέλησαν ένα τρομερό έγκλημα που λέγεται έκρηξη να στοιχειοθετηθεί ποινικά, γιατί δεν έχει στοιχειοθετηθεί ποινικά, δεν υπάρχει έκρηξη στο κατηγορητήριο. Σήμερα η δίκη ξεκίνησε και πιστεύουμε θα συνεχιστεί ως ποινική δίκη και όχι ως πασαρέλα διαφόρων πολιτικών εκδηλώσεων. Καταθέσαμε σήμερα ένα αίτημα για λογαριασμό των συγγενών των οικογενειών που εκπροσωπώ προκειμένου η μεγάλη δίκη των Τεμπών που θα ξεκινήσει στις 23 να μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη και επικουρικά στην Αθήνα.”


Ο κ. Γιώργος Κουτσόπουλος, παππούς θύματος, επισήμανε πως: ”Θέλω οι συγγενείς να είναι όλοι ενωμένοι.” Σε ερώτηση για το κόμμα της κ. Καρυστιανού ο ίδιος απάντησε ότι: ”Έχει το δικαίωμα να κάνει σαν πολίτης ότι θέλει.”

Η Χρυσούλα Χλωρού, από την πλευρά της, αδερφή της αδικοχαμένης στα Τέμπη Λαρισαίας, Βασιλικής, σημείωσε με τη σειρά της: ”Είμαστε εδώ για έκτη φορά στο δικαστήριο προσπαθώντας να ξεκινήσουμε τη δίκη για τα κλεμμένα και παραποιημένα βίντεο. Προσπαθούν εδώ και πολύ καιρό να μας πετάξουν έξω όλους τους συγγενείς και να καθυστερήσουν την δίκη αυτή όσο τον δυνατόν περισσότερο γιατί ότι βγει εδώ σε αυτή τη δίκη είναι ουσιαστικό στοιχείο και για την μεγάλη δίκη των Τεμπών. Παρά την κούραση μας θα είμαστε εδώ και ευτυχώς που υπάρχει κόσμος που στέκεται δίπλα μας και μας υποστηρίζει. Δε θα κάνουμε πίσω, ζητάμε και προσπαθούμε να αποδοθεί δικαιοσύνη για εμάς για τους ανθρώπους μας και για όλη την κοινωνία”.
greece-salonikia
