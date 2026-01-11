2026-01-11 10:04:51
Φωτογραφία για Εξαγορά της Κρητικός από την Μασούτης
 

Την υπογραφή  ιδιωτικού συμφωνητικού- προσυμφώνου για την εξαγορά του 100% της εταιρείας ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. από την Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο εταιρείες. 

Η συμφωνία θα υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.   

Οι δύο εταιρείες εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την εξέλιξη της διαδικασίας και την από κοινού προσήλωση στην επιχειρησιακή συνέχεια, τη διατήρηση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των καταναλωτών σε όλη την Ελλάδα.

 

Για τη Διαμαντής Μασούτης Α.Ε., η συμφωνία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της στρατηγικής της για ενίσχυση της παρουσίας της στην αγορά, στήριξη της εγχώριας παραγωγής και του δικτύου συνεργατών της, με σεβασμό στους ανθρώπους της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε., τους καταναλωτές και τους τοπικούς κοινωνικούς εταίρους, καταλήγει η ανακοίνωση.
 
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Bloomberg για Ελευσίνα : Aνταγωνισμός Τράμπ - Κίνας για ένα ήσυχο ελληνικό λιμάνι
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Bloomberg για Ελευσίνα : Aνταγωνισμός Τράμπ - Κίνας για ένα ήσυχο ελληνικό λιμάνι
Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur και τι σημαίνει για την Ελλάδα
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur και τι σημαίνει για την Ελλάδα
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
Όμιλος ANT1: Σενάρια για εξαγορά της La Repubblica, της La Stampa και ιταλικών ραδιοφωνικών σταθμών
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει επιφυλάξεις για την εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix
Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφράζει επιφυλάξεις για την εξαγορά της Warner Bros από τη Netflix
Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Βόμβα στα παγκόσμια media: Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Netflix – Warner Bros. Discovery για mega εξαγορά
Εγκαίνια ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σωτήρης Λάσκαρης στο ΜΥΤΙΚΑ
Εγκαίνια ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΡΗΤΙΚΟΣ Σωτήρης Λάσκαρης στο ΜΥΤΙΚΑ
Συντάξεις: Πόσο πρέπει να πληρώσουν μισθωτοί, επαγγελματίες, αγρότες για εξαγορά πλασματικών [πίνακες και παραδείγματα]
Συντάξεις: Πόσο πρέπει να πληρώσουν μισθωτοί, επαγγελματίες, αγρότες για εξαγορά πλασματικών [πίνακες και παραδείγματα]
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Αυτοκίνητο που ...σκέφτεται σαν άνθρωπος κατασκευάζει η Nvidia με την Mercedes (video)
Αυτοκίνητο που ...σκέφτεται σαν άνθρωπος κατασκευάζει η Nvidia με την Mercedes (video)
Ναταλία Γερμανού: «Η τηλεόραση χάνει έδαφος – Ας κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, για να μη μας τη φάνε οι Youtubers»
Ναταλία Γερμανού: «Η τηλεόραση χάνει έδαφος – Ας κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, για να μη μας τη φάνε οι Youtubers»
Το Σόι σου: Νέος ρόλος-κλειδί φέρνει ανατροπές στα επόμενα επεισόδια
Το Σόι σου: Νέος ρόλος-κλειδί φέρνει ανατροπές στα επόμενα επεισόδια
Πρωινή ενημερωτική ζώνη Σαββατοκύριακου: Προβάδισμα για το «MEGA Σαββατοκύριακο»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη Σαββατοκύριακου: Προβάδισμα για το «MEGA Σαββατοκύριακο»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη Σαββατοκύριακου: Προβάδισμα Μάνεση, άνοδος για το Open μετά το κόψιμο του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη Σαββατοκύριακου: Προβάδισμα Μάνεση, άνοδος για το Open μετά το κόψιμο του «Πρωινού Σαββατοκύριακου»