greece-salonikia

Νέες αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027, μη κρατικών πανεπιστημίων ετοιμάζονται να κατατεθούν στο υπουργείο Παιδείας.Σύμφωνα με πληροφορίες , πέντε ξένα ΑΕΙ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι, πρώτη χρονιά ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στη χώρα μας.Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε χθεσινή συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι «έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις. Με την εικόνα που έχω σήμερα, εκτιμώ ότι θα υπάρξουν πάνω από πέντε νέες αιτήσεις» και υπογράμμισε ότι «τα ξένα πανεπιστήμια παρατηρούν πως εφαρμόζεται ο νέος νόμος και εξετάζουν ζητήματα υποδομών και ουσίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δυναμική που αναπτύσσεται. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές τόσο για τους νέους, που θα μπορούν να σπουδάζουν στη χώρα τους σε ιδρύματα με αυστηρές προδιαγραφές, όσο και για την επιστροφή Ελλήνων καθηγητών που εργάστηκαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της κρίσης».Στελέχη του υπoυργείου Παιδείας διευκρίνισαν στην «Κ» ότι ο αριθμός που ανέφερε η κ. Ζαχαράκη περιλαμβάνει και ΑΕΙ που δεν είχαν υποβάλει αίτηση πέρυσι αλλά και ΑΕΙ που πέρυσι «κόπηκαν».Ως προς τα πρώτα, ένα εξ αυτών θα είναι του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree, που έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση με στόχο την έναρξη λειτουργίας του μη κρατικού ΑΕΙ εντός του 2026, σε συνεργασία με αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα καταθέσει αίτηση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ίδρυμα ήταν μεταξύ εκείνων τα οποία, μετά την ψήφιση του νόμου 5094 το 2024 για τη θεσμοθέτηση μη κρατικών ΑΕΙ, φέρεται να προετοιμάστηκαν για την ίδρυση παραρτήματος.Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες , συζητήσεις γίνονται και με τρία πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.Την ίδια στιγμή, θα επανέλθουν ξένα ΑΕΙ που είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι αλλά «κόπηκαν» στην αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Οι φάκελοι που δεν εξασφάλισαν άδεια είναι των βρετανικών πανεπιστημίων East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, του London Metropolitan University σε συνεργασία με το City Unity College στην Αθήνα, του Πανεπιστημίου Derby που συνεργάζεται με το Mediterranean College, του Πανεπιστημίου West London σε συνεργασία με το ελληνικό κολέγιο BCA, του Πανεπιστημίου του Essex σε συνεργασία με το Aegean College, του γαλλικού Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF) και του βρετανικού Greater Manchester σε συνεργασία με ελληνικό New York College. Βέβαια, δεν πρόκειται για νέα αίτηση αλλά για συμμόρφωση των ξένων ΑΕΙ επί των παρατηρήσεων που έκανε πέρυσι η ΕΘΑΑΕ αιτιολογώντας την απόρριψη της αίτησής τους.Μη κρατικά ΑΕΙ: Δεύτερη ευκαιρία στα ιδρύματα που «κόπηκαν»Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι άδεια έλαβαν και ήδη λειτουργούν τα παραρτήματα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Keele σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και του βρετανικού Open University σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.Τέλος, σε ερώτηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι «θα ανοίξει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος ο οποίος θα καλύψει το σύνολο της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, με τελικό στόχο να σταματήσει το λύκειο να είναι αποκλειστικά ένας “προθάλαμος εξετάσεων”». Ο εθνικός διάλογος θα ξεκινήσει άμεσα και θα κρατήσει εννέα μήνες. Η υπουργός επισήμανε ότι το νέο σύστημα εισαγωγής, εφόσον προκύψει, θα εφαρμοστεί στους μαθητές που φοιτούν σήμερα στην Α΄ Γυμνασίου.πηγή Καθημερινήρεπορτάζ Απόστολος Λακασάς