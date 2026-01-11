2026-01-11 10:04:52
Φωτογραφία για Ερχονται ακόμη 5 μη κρατικά πανεπιστήμια
Νέες αιτήσεις για ίδρυση και λειτουργία από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-2027, μη κρατικών πανεπιστημίων ετοιμάζονται να κατατεθούν στο υπουργείο Παιδείας. 

Σύμφωνα με πληροφορίες , πέντε ξένα ΑΕΙ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και δεν είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι, πρώτη χρονιά ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ στη χώρα μας.

Ειδικότερα, η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη σε χθεσινή συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ανέφερε ότι «έως τις 28 Φεβρουαρίου, όπως προβλέπουν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις, θα υποβληθούν οι νέες αιτήσεις. Με την εικόνα που έχω σήμερα, εκτιμώ ότι θα υπάρξουν πάνω από πέντε νέες αιτήσεις» και υπογράμμισε ότι «τα ξένα πανεπιστήμια παρατηρούν πως εφαρμόζεται ο νέος νόμος και εξετάζουν ζητήματα υποδομών και ουσίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δυναμική που αναπτύσσεται. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί προοπτικές τόσο για τους νέους, που θα μπορούν να σπουδάζουν στη χώρα τους σε ιδρύματα με αυστηρές προδιαγραφές, όσο και για την επιστροφή Ελλήνων καθηγητών που εργάστηκαν στο εξωτερικό κατά την περίοδο της κρίσης».


Στελέχη του υπoυργείου Παιδείας διευκρίνισαν στην «Κ» ότι ο αριθμός που ανέφερε η κ. Ζαχαράκη περιλαμβάνει και ΑΕΙ που δεν είχαν υποβάλει αίτηση πέρυσι αλλά και ΑΕΙ που πέρυσι «κόπηκαν».

Ως προς τα πρώτα, ένα εξ αυτών θα είναι του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος – Deree, που έχει ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση με στόχο την έναρξη λειτουργίας του μη κρατικού ΑΕΙ εντός του 2026, σε συνεργασία με αμερικανικό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Επίσης, πληροφορίες αναφέρουν ότι θα καταθέσει αίτηση το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το ίδρυμα ήταν μεταξύ εκείνων τα οποία, μετά την ψήφιση του νόμου 5094 το 2024 για τη θεσμοθέτηση μη κρατικών ΑΕΙ, φέρεται να προετοιμάστηκαν για την ίδρυση παραρτήματος.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες , συζητήσεις γίνονται και με τρία πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας.

Την ίδια στιγμή, θα επανέλθουν ξένα ΑΕΙ που είχαν καταθέσει αίτηση πέρυσι αλλά «κόπηκαν» στην αξιολόγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Οι φάκελοι που δεν εξασφάλισαν άδεια είναι των βρετανικών πανεπιστημίων East London και Queen Margaret, τα οποία θα συνεργάζονταν με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, του London Metropolitan University σε συνεργασία με το City Unity College στην Αθήνα, του Πανεπιστημίου Derby που συνεργάζεται με το Mediterranean College, του Πανεπιστημίου West London σε συνεργασία με το ελληνικό κολέγιο BCA, του Πανεπιστημίου του Essex σε συνεργασία με το Aegean College, του γαλλικού Paris 13 – Sorbonne Paris Nord σε συνεργασία με το Ιnstitution d’ Etudes Francophones (IdEF) και του βρετανικού Greater Manchester σε συνεργασία με ελληνικό New York College. Βέβαια, δεν πρόκειται για νέα αίτηση αλλά για συμμόρφωση των ξένων ΑΕΙ επί των παρατηρήσεων που έκανε πέρυσι η ΕΘΑΑΕ αιτιολογώντας την απόρριψη της αίτησής τους.

Μη κρατικά ΑΕΙ: Δεύτερη ευκαιρία στα ιδρύματα που «κόπηκαν»

Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι άδεια έλαβαν και ήδη λειτουργούν τα παραρτήματα του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, του Πανεπιστημίου του York, το οποίο συνεργάζεται στην Ελλάδα με το City College της Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Keele σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και του βρετανικού Open University σε συνεργασία με το Anatolia College της Θεσσαλονίκης.

Τέλος, σε ερώτηση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια και την καθιέρωση του εθνικού απολυτηρίου, η κ. Ζαχαράκη ανέφερε ότι «θα ανοίξει ένας ευρύς δημόσιος διάλογος ο οποίος θα καλύψει το σύνολο της εκπαίδευσης από το νηπιαγωγείο έως το λύκειο, με τελικό στόχο να σταματήσει το λύκειο να είναι αποκλειστικά ένας “προθάλαμος εξετάσεων”». Ο εθνικός διάλογος θα ξεκινήσει άμεσα και θα κρατήσει εννέα μήνες. Η υπουργός επισήμανε ότι το νέο σύστημα εισαγωγής, εφόσον προκύψει, θα εφαρμοστεί στους μαθητές που φοιτούν σήμερα στην Α΄ Γυμνασίου.

πηγή Καθημερινή

ρεπορτάζ Απόστολος Λακασάς
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur και τι σημαίνει για την Ελλάδα
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur και τι σημαίνει για την Ελλάδα
Μπλόκο στην έκδοσή διαβατηρίων χωρίς νέες ταυτότητες – Η ημερομηνία «σταθμός»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπλόκο στην έκδοσή διαβατηρίων χωρίς νέες ταυτότητες – Η ημερομηνία «σταθμός»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Άγιος έρωτας - Έρχονται νέα επεισόδια που καθηλώνουν | Δείτε το συγκλονιστικό trailer
Άγιος έρωτας - Έρχονται νέα επεισόδια που καθηλώνουν | Δείτε το συγκλονιστικό trailer
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Μαρία Μπαλοδήμου για Γιώργο Παπαδάκη: Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω, έχω παγώσει από χθες
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για το «Εκτός Σχεδίου»: Το project βρίσκεται ακόμη σε φάση πρόβας - Αναμένεται να προσφέρει ένα φρέσκο, καινοτόμο τηλεοπτικό προϊόν
Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης για το «Εκτός Σχεδίου»: Το project βρίσκεται ακόμη σε φάση πρόβας - Αναμένεται να προσφέρει ένα φρέσκο, καινοτόμο τηλεοπτικό προϊόν
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Τα πιο συναρπαστικά νέα τρένα που έρχονται το 2026
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν τα αμερικανικά
Γιατί τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια δεν πρέπει να ακολουθήσουν τα αμερικανικά
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Εξαγορά της Κρητικός από την Μασούτης
Εξαγορά της Κρητικός από την Μασούτης
Bloomberg για Ελευσίνα : Aνταγωνισμός Τράμπ - Κίνας για ένα ήσυχο ελληνικό λιμάνι
Bloomberg για Ελευσίνα : Aνταγωνισμός Τράμπ - Κίνας για ένα ήσυχο ελληνικό λιμάνι
Αυτοκίνητο που ...σκέφτεται σαν άνθρωπος κατασκευάζει η Nvidia με την Mercedes (video)
Αυτοκίνητο που ...σκέφτεται σαν άνθρωπος κατασκευάζει η Nvidia με την Mercedes (video)
Ναταλία Γερμανού: «Η τηλεόραση χάνει έδαφος – Ας κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, για να μη μας τη φάνε οι Youtubers»
Ναταλία Γερμανού: «Η τηλεόραση χάνει έδαφος – Ας κάνουμε εμείς καλά τη δουλειά μας, για να μη μας τη φάνε οι Youtubers»
Το Σόι σου: Νέος ρόλος-κλειδί φέρνει ανατροπές στα επόμενα επεισόδια
Το Σόι σου: Νέος ρόλος-κλειδί φέρνει ανατροπές στα επόμενα επεισόδια