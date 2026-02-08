2026-02-08 18:10:38

Διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Μιλάνου το Σάββατο, ενώ υπέστησαν ζημιές οι σιδηροδρομικές υποδομές.Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε την Κυριακή τους διαδηλωτές κατά των Ολυμπιακών Αγώνων και τους άγνωστους δράστες του σαμποτάζ στις σιδηροδρομικές γραμμές που προκάλεσαν καθυστερήσεις στα τρένα, ιδίως στη γραμμή Μπολόνια-Βενετία..politico.eu«Έπειτα, έχουμε αυτούς, τους εχθρούς sidirodromikanea

