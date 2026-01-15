Boho & Ethnic στυλ. Πως θα τα συνδυάσετε χωρίς υπερβολές













Το boho και το έθνικ είναι δύο στυλ που συχνά συνυπάρχουν, καθώς μοιράζονται κοινές αναφορές στη φύση, την παράδοση και τη χειροποίητη αισθητική. Ο σωστός συνδυασμός τους μπορεί να δημιουργήσει έναν ζεστό και αυθεντικό χώρο, αρκεί να υπάρχει μέτρο και σαφής κατεύθυνση ώστε το αποτέλεσμα να μη δείχνει φορτωμένο.







Τι έχουν κοινό: και τα δύο στυλ αγαπούν τα φυσικά υλικά, τις υφές, τα χειροποίητα αντικείμενα και μια πιο αυθεντική, «ζεστή», αίσθηση χώρου.

Πού διαφέρουν: το boho είναι πιο χαλαρό, φωτεινό και ουδέτερο, ενώ το έθνικ είναι πιο έντονο, με ισχυρά μοτίβα, ζωηρά χρώματα και έντονες πολιτισμικές αναφορές.

Αυτή η λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα του boho και την ένταση του έθνικ είναι το κλειδί για έναν χώρο με χαρακτήρα, χωρίς υπερβολές.

Ουδέτερη βάση για να «πατήσουν» τα στοιχεία

Ένας ουδέτερος καμβάς — τοίχοι σε γήινες αποχρώσεις, απλής γραμμή έπιπλα και φυσικά υλικά σε neutral αποχρώσεις — βοηθά να αναδειχθούν τα boho και έθνικ στοιχεία χωρίς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Έτσι, ακόμη και πιο έντονα μοτίβα ή αντικείμενα εναρμονίζονται με το σύνολο ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύονται.

Επιλεκτική χρήση μοτίβων σε υφασμάτινα στοιχεία

Τα έντονα έθνικ μοτίβα λειτουργούν καλύτερα όταν χρησιμοποιούνται επιλεκτικά και στοχευμένα, για παράδειγμα σε ένα χαλί, σε μαξιλάρια ή σε ένα ριχτάρι.



Το boho μπορεί να «μαλακώσει» το αποτέλεσμα μέσα από υφές όπως το λινό, το βαμβάκι ή το πλεκτό, δημιουργώντας οπτική ισορροπία.







▶'Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για το ethnic στυλ

Αντικείμενα με ιστορία και χαρακτήρα

Διακοσμητικά ή και χρηστικά αντικείμενα με αναφορές σε Ασία - Αφρική, χειροποίητα κεραμικά, καλάθια και αντικείμενα από ψάθα και ξύλο μπορούν να λειτουργήσουν ως "γέφυρα" ανάμεσα στα δύο στυλ.



Το σημαντικό είναι να αποφεύγεται η υπερβολή και να επιλέγονται λιγοστά κομμάτια που έχουν σαφή λόγο ύπαρξης στον χώρο και όχι να δημιουργούν την αίσθηση ότι τοποθετήθηκαν απλά για τον "γεμίσουν".

Φυτά

Τα φυτά και κυρίως τα μη ανθοφόρα με πράσινο φύλλωμα και τα κακτοειδή ανήκουν στα στοιχεία που αγαπούν και τα δύο αυτά διακοσμητικά στυλ.



Έτσι σε κάθε σημείο που θέλετε να "δέσετε" διαφορετικά στοιχεία μεταξύ τους ή δεν είστε σίγουροι για το είδος του αντικειμένου που θα ταίριαζε τοποθετείστε ένα μικρό ή μεγαλύτερο φυτό σε ψάθινο ή πήλινο κασπό.







▶'Ολα όσα θέλετε να ξέρετε για το boho στυλ

Χρώμα με μέτρο

Το boho συνήθως κινείται σε γήινες και απαλές αποχρώσεις και κυρίως του λευκού, του πράσινου και του πορτοκαλί-καφές ενώ το έθνικ αγαπά τα πιο έντονα χρώματα και τα εμπριμέ μοτίβα. Ο συνδυασμός τους γίνεται πιο αρμονικός όταν τα έντονα στοιχεία περιορίζονται σε μικρές επιφάνειες ή λεπτομέρειες, αφήνοντας τον χώρο να «αναπνέει».



Αν αυτό που επιθυμείτε είναι ένα πολύχρωμο σύνολο, επιλέξτε τρεις συμπληρωματικές αποχρώσεις που θα επαναλαμβάνονται, στον ίδιο ή σε διαφορετικούς τόνους, σε όλα τα χρωματιστά στοιχεία συνδυαστικά με ένα ακόμη βασικό χρώμα για τις τις μεγάλες επιφάνειες.

soulouposeto