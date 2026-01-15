2026-01-15 13:37:31
Φωτογραφία για Αγγλία: Ο νεότερος μηχανοδηγός του μετρό συνταξιοδοτείται μετά από 46 χρόνια
Ένας εργαζόμενος στο μετρό, ο οποίος κατέχει το ρεκόρ του νεότερου μηχανοδηγού τρένου όταν άνοιξε το 1980, συνταξιοδοτείται μετά από σχεδόν 50 χρόνια υπηρεσίας.railuk.comΟ Φιλ Τέιλορ, 65 ετών, από το Bank Foot στο Νιούκαστλ, ήταν μόλις 19 ετών όταν του είχε την ευκαιρία να γίνει μηχανοδηγός του Μετρό. Παραμένει ο νεότερος άνδρας που εντάχθηκε στο πλήρωμα του τρένου του Μετρό, ξεκινώντας την sidirodromikanea
Τζενη Παπαδημητριου : φωτογραφικός περίπατος στον Αστακό
Τζενη Παπαδημητριου : φωτογραφικός περίπατος στον Αστακό
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Γερμανικό ενδιαφέρον για τον σιδηρόδρομο άξονα.
Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Γερμανικό ενδιαφέρον για τον σιδηρόδρομο άξονα.
